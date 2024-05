Vi snakker om Losen, Kåsen og Evjengrenda på Kvål og Røskaft og Gylland på Hovin.

Vi snakker ikke om tyskerne som ble kastet ut i 1945, men om en annen okkupasjon av 3 ganger så lang varighet, som den under krigen. Og den har fått og vil få større konsekvenser for menneskene der, enn det krigsårene fikk.

Rundt 2010 startet først Melhus kommune, deretter Statens vegvesen og til slutt Nye Veier en langvarig okkupasjon som etter siste oppdatering vil vare i minst 10 år til, før gravemaskiner rykker inn, maltrakterer jorder og setter dype varige spor. Grendene vil bli til en 4-felts motorveg med 110 km/t med spredd bebyggelse tett på. Den lette tilgangen til elva forsvinner for mange

Beboere, blant andre Geir Moholdt, har lagt ned stort arbeid for å få opphevet okkupasjonen. Lagt frem overbevisende fakta og dokumentasjon på at det heller skulle vært bygd E6 på østsida av elva. Det har vært uinteressant for okkupasjonsmakten. Dessuten hadde noen på østsida bedre kontakter i maktapparatet. All motstand har blitt møtt med stillhet og enighet om at bestemt er bestemt.

Hvor står saken nå? En kan vel si dønn stille. Okkupasjonen fortsetter å prege folket det angår, en blir apatisk, og innbyggerne er overlatt til seg selv.

Men om vedtak er basert på faktafeil og utdatert grunnlag om kostnader og bruk av dyrkajord, så vil vel både okkupasjonsmakt og lokale myndigheter lytte til det? Så enkelt har det ikke vært. Når noen har bestemt seg, så har de det. lnnspill faller på stengrunn.

Nye Veier er uinteressert akkurat nå, de skal ikke bygge uansett på 10-15 år. Media bryr seg lite, merkelig nok. Sentrale nasjonale politikere er enten ikke interessert eller liker ikke kritikk av sitt ektefødte barn, Nye Veier. Lokale politikere er tydeligvis for utmattet til å ta nye runder. Så gjenstår de som er okkupert som enten er erklært inhabil politisk, eller enkeltpersoner som ikke lenger gidder å snakke til veggen og har resignert.

Så okkupasjonen bare fortsetter og fortsetter. Skal det virkelig være slik demokratiet fungerer i 2024. Det hjelper ikke med ytringsfrihet, når ørene på maktpersoner tilsynelatende er grodd igjen. Både lokalt og sentralt. Politikere burde hatt ytringsplikt og en Vær Varsom-plakat som media.

Med hilsen en som er lei av å være okkupert