Har Kvål blitt en ildtang som ingen lenger ønsker å ta i?

Fra Kvål Velforening og næringsdrivende på Kvål.

I en artikkel i Trønderbladet fredag 26.04.24 kunne vi lese at kommunestyret vedtok å begrense grunnundersøkelsene på Kvål. Melhuslista var ikke fornøyd med vedtaket mtp. området på vestsiden og det var heller ikke vi.

Vi tenkte først at nå er vel ting på gang, og at vi nå snart skal få svar på om vi kan få bygge ut og fortette sentrum på Kvål, men den gang ei.

Ny områdeplan for Kvål sto som nr. 1 på planstrategien for perioden 2020-2023 med oppstart høsten 2021. (Vedtatt 23.06.2020 med prioritet før Lundamo og Hovin)

Nå skal ny planstrategi for perioden 2023-2027 legges, og her foreslår kommunalsjefen for plan og utvikling at områdeplanen for Kvål skal nedprioriteres og utsettes til 2027??? mens Lundamo nå foreslås prioritert før Kvål. Kvål er nå foreslått likt prioritert med Løvset som ikke en gang var oppført i 2020, samt at Hovin ikke lengre står oppført.

Denne saken skal allerede tirsdag 30. april «diskuteres» i formannskapet, dog uten at det skal fattes vedtak.

Selv om det ikke skal fattes vedtak, så legger en slik «diskusjon» føringer for et senere vedtak.

I stedet for vanlig saksbehandling hvor kommunalsjefen før møtet legger frem forslaget med fordeler og ulemper, velger han nå forpostfekting i en sak som senere skal til behandling.

Det er betimelig å spørre kommunalsjefen om hva det er han mener med en slik saksgang i en sak hvor alle politikerne tidligere har vært klart enige om at nå står områdeplanen for Kvål for tur. Har kommunalsjefen noen god forklaring på hvorfor planstrategien bør endres? Hvorfor skal områdeplanen for Lundamo plutselig være viktigere?

Beklager til dere på Lundamo, men her velger vi å tro at kommunalsjefen på sin side har funnet en samfunnsviktig grunn til å endre på prioriteringen. Vi klarer ikke å se konkret hva det er han sikter til annet enn at han setter Kvål og Lundamo opp mot hverandre. Alle politikerne har hele tiden vært enige om at det skal være liv i alle tettstedene i kommunen skal ha levende sentrum.

Med den enigheten som har vært mellom politikerne i prioriteringen, så vil det bli enkelt å stoppe forslaget fra kommunalsjefen.

På en annen side derimot; er dette et politikerstyrt innspill, blir vi meget betenkt.

I perioden 2015-2019 ble Kvål nedprioritert fordi de ville vente med Kvål inntil ny E6 var ferdig. Her skrev kommunalsjefen videre at når E6 er ferdig, var det naturlig at områdeplanen for Kvål ble prioritert.

E6-utbyggingen var den gangen viktig i forhold til planstrategien, da bør den være like viktig i dag også all den tid E6-utbyggingen videre sørover fortsatt er usikker.

Hva skjer med tettstedet Kvål hvis alt nå stoppes og skyves frem til 2027? Eller i praksis 2030. Da har alle togene bokstavelig talt gått for lenge siden – forbi Kvål uten å stanse.

Hvis geologene nå gir klarsignal for bygging på Kvål. Kan vi da bygge og utvikle Kvål sentrum uten å ha en oppdatert og ny områdeplan eller skal vi fortsatt stå og vente.

Vi har synkende antall innbyggere grunnet byggestopp m.m.

Hva med de næringsdrivende? De har i mange år levd med en usikkerhet som har gjort at de ikke våger å investere og har måttet legge bort sine langsiktige planer i påvente av en ny områdeplan

Hva med Rosmælen skole? Med færre barn kan den bli nedlagt som barneskole og elevene overført til Ler.

Kanskje blir Rosmælen skole kun bli en spesialskole?

Hva med barnehagene våre? Blir barna flyttet til Ler og Melhus?

Hva med Kvål togstopp? Vi med flere andre og politikere jobber for å forhindre at togstoppet blir nedlagt. Den jobben blir vanskelig uten potensielt å kunne vise til en utbygging og tilflytting.

Har Kvål blitt en ildtang som ingen lenger ønsker å ta i?

Vi leser at grunnboringene allerede koster en del penger og at den allerede begrenses for å spare penger. Kan de være slik at administrasjonen og politikerne nå begynner å ane at det kan bli dyrt å klargjøre Kvål sentrum for bygging mtp. de sikringstiltakene som sannsynligvis må gjøres før spaden settes i jorda. Vi bare lurer.

Åge Ofstad

Leder Kvål velforening