Nå har jeg sett meg så metta på alle disse heslige nakne kvinnetærne som man får flerret opp i ansiktet i hver en Facebook-gruppe. Samme hvilke hobbyer slike tær-ekshibisjonister har, så må denne avbildes med disse kvalme tærne.

Mulig de synes de har veldig pene tær selv, der de flæsher de mer og mindre nylakkerte. Eller er det så at de er så lite velstelt ellers i året på beina at NÅ som de har pyntet dem skal de virkelig vises frem til kreti og pleti. – Som om andre folk har interesse av å se disse krøllete, krokete, klamme, ekle tærne. Det er så kvalmt!

For eksempel et bilde fra en strikkegruppe på Facebook. Der skal en strikkedame vise frem strikketøyet, men tror man det er strikketøyet hun ivrig vil vise frem? Nei, det er disse heslige tærne som nok en gang står midt i bildet, i fokus.

Jeg kan akseptere at det er jeg som overreagerer på nakne tær. Jeg synes andres nakne tær, bent frem er fryktelig heslig. Det er som at noen blotter ræva si i skjermbildene som kommer opp. Det er like motbydelig.

Nå er det agurktid i avisene landet over snart. Og det forskes på så mange merkelige ting, som er forsket på før. Kan ikke dere psykologer, psykiatere eller hvem det nå er som forsker på slikt, finne ut hvorfor folk, da spesielt kvinnfolk på død og liv skal blotte disse nakne tærne sine på hopetall av bilder hver sommer, og dele de på Facebook. Det må jo ligge noe bak en slik atferd?

Hvem i heite huleste har interesse av å glane på andres tær på foto, som da ofte også er mer og mindre nærbilder av eklighetene. Er det reklame for neglelakk, kunne man forstått det, men nei, der sitter de og drikker kaffe og bare koser seg med fotografering og deling av disse skankene sine. Da håper jeg psykologforeningen, forskning og avisene utreder dette. Gjerne også hvorfor enkelte reagerer slik med avsky på andres tær og nakne føtter. Mvh Ann Tove Buklev