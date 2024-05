Krav om lovlighetskontroll – Midtre Gauldal kommune – grunnlag for beregning av avgift vann og avløp

(Innholdet i dette brevet til Statsforvalteren er fortsettelsen av en interpellasjon. Statsforvalteren ønsket flere opplysninger, opplyser Harald Rognes til Trønderbladet.)

Jeg viser til henvendelse datert 250424 og svar fra Statsforvalteren v/seniorrådgiver I. Gjelten datert 080524. Takk for hurtig tilbakemelding og klargjøring av alternativer for å ta saken videre (det formelle). Jeg vil nok tro at det må bli kommuneloven § 27-1 andre ledd som her er mest aktuelt.

1. Opplysningene om å belaste vann- og avløp med 30 mill. kr. inkl. mva var gitt i budsjettmøtet 301123, sak 82/23. Det er mye å lese og betydningen av de mange tall blir ofte først synlig når faktura kommer fra kommunen. Betalingsregulativet kunne derfor med fordel vært kjørt som EGEN SAK.

Grunnlaget for beregning av avgiftene er ugyldig, skriver Harald Rognes. Foto: Simen Meisdal

2. Pp fremmet derfor en interpellasjon om grunnlag for beregning av avgift vann- og avløp i kommunestyremøte 180424. Det er klart at det meste av utgiftsøkningen er relatert til Støren sør, se vedlegg som er oversendt.

3. Det er fastsatt en Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Rammen for gebyrene følger av § 1. Utgiftene skal beregnes hver for seg med et overslag for de nærmeste 4 årene spesifisert for vann- og avløp. Her er det altså lagt 3 ledninger i samme grøfta (vann-avløp og strømkabel) opp til næringsområdet Støren sør men IKKE INN på området. Tilsvarende er det ikke lagt stikkledninger inn til et planlagt mindre boligfelt. Videre investeringer er satt «på vent» på grunn av størrelsen på videre grunnlagsinvesteringer bl.a. høydebasseng.

4. Pp kan ikke se at det er fremlagt noe spesifisert kostnadsoverslag som viser hva denne grøfta opp til Støren sør har kostet og hvorfor fordelingen ble 30 mill. kr inkl. mva på vann- og avløp. Det måtte vel bety at strømledningen ble belastet med 1/3 i tillegg dvs. 15 mill. kr? Kan det være skjønn ute og går og er dette tilstrekkelig i forhold til nevnte Forskrift? Jeg er tilbøyelig til å mene at dette er hovedargumentet for at grunnlaget for beregning av avgiftene er ugyldig.

5. På 2-3 år har investeringene i Støren sør ikke gitt avkastning. Mulig 1-2 abonnenter nederst i veien som er koblet på pga at egen privat vannkilde ble ødelagt av veibyggingen. Hovedmålet var vekst til nytte for alle kommunens innbyggere, nå blir en bra stor andel bare belastet abonnenter som har kommunalt vann/avløp. Det hører med til historien at det er vannverk på Rognes og i Soknedal som blir belastet-uavhengig av investeringer.

Pensjonistpartiet i Midtre Gauldal

Harald Rognes