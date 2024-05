Nye Veier har tydelig uttalt at ny E6 Kvål-Gylland ikke vil bli påbegynt før etter 2030. Det er sterkt beklagelig, ikke minst med tanke på hvor trafikkfarlig dagens E6 er der den slynger seg gjennom tettstedene våre.

Melhus Arbeiderparti er ikke enig i den modellen hvor trafikksikkerhet teller mindre enn fart i beregning av samfunnsøkonomisk nytte, og arbeider da også med å få endret dette. Men enn så lenge er det slik det er og da kan vi ikke la være å se på andre tiltak for å ta vare på trafikksikkerhet og innbyggerne våre. Ser man på statistikken har Lundamo sentrum vært desidert mest utsatt for ulykker etter år 2000 med 15 ulykker og noen av disse med svært beklagelige utfall. Så noe må gjøres før statistikken forverres.

La oss sammenligne Lundamo med Ringebu:

LUNDAMO RINGEBU Befolkning 1149 1382 Elever i ungdomsskole 200 140 Avstand fra ungdomsskole til E6 130 250 Elever i barneskole 150 140 Avstand fra barneskole til E6 130 500 E6-strekning gjennom sentrum 850 800 Årsdøgntrafikk i sentrum 10 000 8 000 Antall fotgjengeroverganger 5 7 Ulykker 2000 til 2023 15 8 Ulykker 2018 til 2023 5 1

Som man kan se er det store likheter mellom disse to tettstedene. De største forskjellene ligger på trafikkmengde, avstander fra skoler og til E6, samt antall ulykker spesielt etter 2018.

Så hva er det med Ringebu som gjør at de der har betydelig lavere ulykkestall enn Lundamo? Jo, kanskje er det at det 2018 ble innført fartsgrense 40 kilometer i timen og det er etablert midtrabatter i forbindelse med hver eneste fotgjengerovergang som ytterligere trafikksikkerhetstiltak.

Melhus Arbeiderparti er av den oppfatning at det må innføres tilsvarende tiltak gjennom Lundamo sentrum som i Ringebu. For våre innbyggere og også trafikantene langs E6 vil det etter all sannsynlighet føre til en mer sikker trafikksituasjon.

Jørn Ove Moen representerer Arbeiderpartiet i kommunestyret i Melhus. Foto: Arkiv

Og all den tid at fart fortsatt har større betydning for samfunnsøkonomien enn det trafikksikkerhet har, så kan det å senke fartsgrensen til 40 kilometer i timen gjennom Lundamo kunne løfte ny E6 Kvål-Gylland på Nye Veiers prioriteringsliste.

Kommunestyret ber rådmannen om å komme med en sak som undersøker og kartlegger hva som må til for å få innført senkning av fartsgrensen og eventuelt andre trafikksikkerhetstiltak for den svært trafikkerte og ulykkesutsatte strekningen av E6 gjennom Lundamo sentrum. Resultatet av undersøkelsene legges frem for utvalg for teknikk og miljø (trafikksikkerhetsutvalget) med forslag til videre saksgang for hurtigst mulig realisering av reduksjon av fartsgrensen og andre trafikksikkerhetstiltak.

Jørn Ove Moen, Arbeiderpartiet i Melhus