Kommunen har en fortløpende gjennomgang av private avløpsanlegg, spredte avløp, og pålegger utbedring innen cirka 1,5 år. Et halvt års frist for å komme med en søknad om utslipp, og ett års frist for gjennomføring.

Om utbedring ikke gjennomføres innen fristen trues det med ukesmulkt på tusen kroner per uke.

Når innbyggerne får slike krav, spør de seg om ikke kommunen skal utbedre sine egne avløpsanlegg. Gjelder ikke utslippskrava for kommunen selv, får jeg spørsmål om. Det er kjent at flere kommunale avløpsanlegg har behov for utbedring, fornying og kapasitetsøkning.

I hovedplan for vann som er sendt på høring nå kommer det frem at både Ler, Hovin og Gåsbakken renseanlegg ikke er innenfor avløpskrava. På Ler er det beskrevet at godkjent løsning er ferdigstilt i 2024. Så det er bra.

På Gåsbakken renseanlegg er det igangsatt utredninger og ny løsning er planlagt ferdigstilt i løpet av 2026. Det er over to år til, og det er kjent at anlegget har hatt problemer lenge. Det er over utbedringsfristen som private får, på halvannet år.

På Hovin renseanlegg konstateres det at anlegget er overbelastet og må byttes ut. Her beskrives det at et forprosjekt er finansiert i ØHP 24-27, og at nytt anlegg bør være ferdig til ny E6 ferdigstilles, da ny E6 trolig vil føre til økt boligbygging på Hovin. Nytt anlegg bør ferdigstilles før 2033. Det beskrives at det til tider er stor slamflukt på Hovin renseanlegg.

Vil det si at kloakk renner ut i Gaula? Det er og kjent at Hovin renseanlegg har vært overbelastet i lengre tid.

Det vil si at godkjent utslippskrav for Hovin renseanlegg kan være ferdigstilt om ni år. For en innbygger med privat avløpsanlegg ville en slik tidsbruk ført til svært store bøter. Og kanskje andre sanksjoner for utslipp av kloakk til et verna vassdrag? Er dette virkelig godt nok?

Er det greit at kommunale avløpsanlegg ikke overholder utslippskrav over flere år, og delvis uten en plan for utbedring, når kommunen pålegger innbyggerne sine å utbedre private avløpsanlegg innen 1,5 år?

Kan kommunen få noen sanksjoner/pålegg fra forurensningsmyndighet på grunn av mangler med avløpsanlegg?

Har ordfører forståelse for at signaleffekten ved kommunens sendrektige utbedring av kommunale avløpsanlegg kan stilles spørsmål ved fra innbyggerne?

mvh Rune Sunnset, Senterpartiet