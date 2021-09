Er det sant at dere bare bryr dere om de rike?

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant

Gutten fortalte at han noen minutter tidligere hadde snakket med Arbeiderpartiet som påsto dette.

Spørsmålet kom etter at vi hadde snakket en stund om klima, miljø og skole. Jeg svarte, litt forfjamset, at dette ikke er sant.

Vi fikk en god prat om ulikhet. Om at det er 100 000 barn og unge i dag som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Jeg sa at skolen kanskje er den viktigste arenaen vi har for å utjevne forskjeller, og at for oss i Høyre er utvikling av skolen og læreren veldig viktig.

Leiligheter, leiligheter og enda flere leiligheter! Hvor er fellesarenaen, samlingsstedet, rommet for aktiviteter for ulike interesser på tvers av alder og interesser, uansett vær og sesong?

Gutten lyttet interessert og jeg fikk mulighet til å fortelle at vi også vil at alle barn skal kunne være med på fritidsaktiviteter. Vi prøver ut et fritidskort som skal gi barn og unge, som ikke kan være med på grunn av familiens økonomi, muligheter.

Det var mye jeg ikke fikk sagt; om økningen av barnetrygden (som har skjedd for første gang på over 20 år), gratis kjernetid i barnehagen, at 70.000 flere barn har fått redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO og at vi har økt bostøtten.

Jeg fikk heller ikke snakket om at mange familier med vedvarende lavinntekt opplever dette fordi en eller begge av foreldrene ikke er i jobb, og at 85 prosent av barna i denne situasjonen kommer fra innvandrerfamilier.

Forskjellene vi ser i samfunnet er ofte mellom dem som har jobb, og de som ikke har det. Vi har derfor kommet med en integreringsstrategi og satt i gang en omfattende inkluderingsdugnad, slik at personer med hull i CV'n og nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til å komme i jobb

Det er mye jeg skulle ha sagt til den oppvakte gutten jeg møtte i helga. Først og fremst vil jeg takke ham for hans kritiske sans. At han undersøkte om det han fikk høre virkelig var sant. Hva han konkluderte med, vet ikke jeg. Forhåpentligvis fikk han en fornemmelse av at blåe hjerter er banker raskt for alle.