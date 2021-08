Valg og eldreomsorg

Meninger

Skrevet av Monica Grøtte Estenstad

Jeg observerer at det er valgkamp. Blant alle lovnader savner jeg bedre eldreomsorg. Mange partier snakker om enkeltmennesker. Men hva betyr egentlig det? For meg betyr det blant annet en verdig omsorg for eldre som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv. De eldre som i sin tid har bygd opp vårt samfunn gjennom hardt arbeid og uvurderlig omsorg for sine nærmeste.

Eldreomsorgen i Midtre Gauldal Er det plass til alle som skal til Støren? Jeg har fulgt med i avisene, og har fått med meg at eldre i tjenestesentrene i Singsås og Soknedal i en viss grad skal flyttes til Støren.

Det er trist at vi ikke klarer å gi de som trenger det en sykehjemsplass. Min kjære farmor er nå på St. Olavs Hospital i påvente av en plass. På fjerde uke. Ferdigbehandlet og på ren oppbevaring betalt av Melhus kommune. Hun ville ha blomstret på et sykehjem, men det klarer vi altså ikke å gi henne. Det er vanskelig å forstå og akseptere et regnestykke som går ut over enkeltmennesker. Men det fokuset forsvinner i debatten om posisjoner for de som vil ha vår stemme.

Kjære politiker, glem sentralisering og skattenivå og kom tilbake til det som virkelig betyr noe for den enkelte. Ikke minst våre eldre.