Rett og slett for dårlig med så lange ventelister

Meninger

Kulturskolen i Melhus er både god og populær. Så populær at mange ønsker å begynne, og det er få som slutter. Så langt høres dette bra ut.

Men kulturskolens popularitet medfører lange ventelister. Svært lange ventelister. Trønderbladet kan fortelle om Iver (10), som ikke har fått elevplass på drama. Han søkte om plass i januar 2019, altså for over 2,5 år siden. Han er slett ikke alene om å ikke få plass eller vente så lenge. Kulturskolerektoren forteller om elever som søkte i 2018, og som fortsatt ikke har fått plass. Totalt er det nå 163 barn som venter på å få plass i kulturskolen i Melhus på fag som piano, gitar, drama og visuelle kunstfag.

Det er rett og slett for dårlig at det er så mange som venter på plass og at ventetiden er så lang. For en tiåring er tre år svært lenge å vente på å få gjøre det han helst vil på fritiden. Tida går, og snart er det for sent for mange av dem. En kan jo spørre seg om noen hadde akseptert tre års ventetid på å få starte med fotball? Neppe. Det er heller ikke holdbart å tvinge kulturskoleelevene til å slutte etter et par år for å skape plass til nye elever. Har man fått plass, skal man få fortsette på skolen og utvikle seg over flere år.

Jeg kikket på Stjernekamp på NRK i helga. Jeg merket meg at påfallende mange av deltakerne løftet fram kulturskolene som viktig for deres artistkarriere. Det samme ser vi om UKM, der nær sagt alle kjente artister har vært med på et eller annet tidspunkt. Selv om det å skape profesjonelle musikere eller skuespillere ikke er målsettingen med kulturskolene og UKM, skal man ikke underslå at de er en viktig rekrutteringsarena. På samme måte som en fotballspiller trenger et lag å spille på for å bli god, trenger også en ung skuespiller en scene å utfolde seg på. Det må en god kulturkommune klare å stille opp med.

Kulturskolen sier at de har forsøkt å omdisponere ressursene for å gi flere tilbud om elevplass. Men ressursene strekker ikke til. Det kan virke som kulturskolen i Melhus ikke er dimensjonert for antall innbyggere i kommunen. Administrasjonen vil løfte inn dette overfor politikerne i høstens budsjettarbeid. Så da er det tydelig hva som er grunnen dersom det er lange ventelister også neste år.