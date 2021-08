Camp Melhus, takk!

Meninger

Skrevet av nærmeste naboer til teltet

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Et ubetinget takk til Camp Melhus, Per Evjen og hans stab for et aldeles flott arrangement denne sommer.

Arrangementet omfavnet alt fra rock, sang, dans og mangfold for folk i alle aldersklasser. Og vi som nærmeste naboer til teltet koste oss både på dag og kveld.

Festen kunne ha blitt stoppet nesten før den startet Gauldalsbandet Too Far Gone måtte avlyse alle konsertene bortsett fra den i Melhus, og den kunne også ha hengt i en tynn tråd.

Når stillheten senket seg ved midnattstider var vi alle glade og fornøyde over opplevelsen. De mange varierte innslag av musikalsk mangfold benevner vi som kultur – ikke fyllefest.

Lokale størrelser med Too far Gone og Stage Dolls fra Melhus i spissen, samt ungdom fra hele distriktet er en stor ressurs for å bidra til å høyne Melhuskulturen.

Mangfoldet besto av blant annet sangkor, seniordans, disco for barn og hoppeslott for de aller minste.

Takk igjen til alle dere som bidro på ulike områder for at dette arrangementet ble den ultimate kulturopplevelsen for så vel lokale som tilreisende besøkende.

Når man bosetter seg i Melhus sentrum må man tåle lyden av såvel trafikk, måser, musikk, sang og glade mennesker.