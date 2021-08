Vi pensjonister har vært vant til å være tålmodig og se om det ble noe til overs. Dette går ikke lenger

Meninger

Skrevet av Harald Rognes, forhenværende trygdesjef

Fra 1. januar 1967 fikk vi ny lov om folketrygd som sikret medlemmene et minimum å leve av i de ulike livssituasjoner så som alder, uførhet, etterlatt ektefelle og ugift mor. I tillegg det som ble benevnt som særytelser: grunnstønad- for tilstander som ikke var vanlig i befolkningen og som medførte ekstrautgifter i forhold til det som de øvrige innbyggere hadde( t.d. diabetes, cøliaki mm og videre hjelpestønad på grunnlag: til hjelp i huset eller tilsyn og pleie). Folketrygden ble utviklet i årene som fulgte og dekket etter hvert de behov/ekstrautgifter som kan oppstå hos et menneske grunnet sykdom.

Når det gjaldt inntektsavhengige ytelser var prinsippet at det enkelte medlem skulle ha mulighet til selv å kontrollere at man hadde fått riktig ytelse.

Til lesernes orientering vil jeg opplyse at jeg var ansatt i trygdeetaten fra 1971 frem til jeg gikk av med pensjon 010316, herav rundt 17 år som trygdesjef. Jeg tør si at jeg hadde god oversikt over trygdelovgivningen. Den samhandling som var nødvendig med annet fagpersonell ved sosialkontoret og arbeidsformidlingen for at medlemmet skulle komme godt ut av det både arbeids/inntektsmessig og videre i sine liv, ble ivaretatt gjennom samvirkende innsats .

Så ble det fra tidlig på 2000-tallet mer og mer høylytt gitt uttrykk for at folketrygden kostet for mye, og det var nødvendig å oppnå bedre resultater og redusere statens utgifter. I denne kontekst ble NAV oppfunnet hvor trygd, sosialkontor og arbeidsformidling ble slått sammen. Jeg kjenner noen «profeter» som skulle tenke nytt og «utvikle» et system som egentlig fungerte ganske bra og som så det enkelte menneske - var menneskelig rett og slett.

Tilgangen på uførepensjonister er ikke blitt mindre med NAV og tilgjengeligheten er et kapittel for seg. Honnør til tidlgere stortingsrepresentant Kjell Helland som tør si at NAV kunne vært ugjort.

Endringene i folketrygdloven fra 1. januar 2015 når det gjelder beregning av ytelser er dramatiske, spør du meg. Her er befolkningen delt inn i tre grupper etter når man er født og den gruppe som har størst utfordringer med å se om man har fått riktig ytelse er født mellom 1954-1962. Endringene har generelt hatt som formål å gjøre folketrygden «bærekraftig», dvs. spare på vanlige folk. Interesserte kan lese mer i bladet «Vi over 60»- juli 2021, side 91-92. Den underregulering av pensjonsytelser som vi har hatt, er et kapittel for seg.

Vi pensjonister har vært vant til å være tålmodig og se om det ble noe til overs. Dette går ikke lenger. Folketrygdloven må reverseres og vi trenger et Pensjonstilsyn a la Forbrukerrådet slik at man har en nøytral instans å henvende seg til for å få pensjonen kontrollert uten av det skal koste skjorta. Pensjonistene trenger en stemme inn på Stortinget og Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag har en jordnær 1. kandidat i Svein Otto Nilsen. Jeg ønsker ham lykke til i valgkampen.