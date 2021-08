Ungdomsfyll er et foreldreansvar  

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Katrine Gaustad Pettersen, fungerende generalsekretær i Av-og-til

Fredag skrev Trønderbladet om Ungdata-undersøkelsen som viser at Midtre Gauldal er kommunen hvor flest ungdomsskoleelever i landet oppgir at de får lov av foreldre og foresatte å drikke alkohol. Mer enn fem ganger så mange svarer at de får lov til å drikke i Midtre Gauldal, sammenliknet med i Norge ellers. Det er ikke en førsteplass man skriver hjem om.

Ungdomstid er brytningstid, og for mange betyr det å eksperimentere med alkohol. Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før fylte 18 år, og halvparten av 15-16-åringer har drukket alkohol det siste året. Det betyr ikke at det er bra.

Ungdom og alkohol er risikosport. Sannsynligheten for å bli utsatt for, eller å utøve vold, øker ved inntak av alkohol. Det samme gjelder sex man angrer på, overgrep eller å ta bilder og å bli fotografert – med uønsket spredning på sosiale medier. Alkohol er for noen også inngangsporten til bruk av andre rusmidler.

SLT-koordinator Kristin Myklevoll i Midtre Gauldal kommune sier de tar tak i situasjonen. Det er veldig bra at kommunen styrker sin innsats på området, og også at de kan rapportere om en bedring. Samtidig er det at ungdommer drikker alkohol i størst grad et foreldreansvar. Og det beste forsvaret mot ungdomsfylla er kjipe foreldre.

Forskning viser nemlig at ungdom hører mest på foreldrene sine når det kommer til alkohol, til tross for hva mange tror. Tenåringer som har klare avtaler og regler rundt alkohol hjemme, drikker mindre enn jevnaldrende som ikke har slike avtaler. Og de som får tilsendt alkohol med hjemmefra drikker ikke mindre, men drikker dette i tillegg til det de får tak i andre steder.

Høst er høytid for ungdom og alkohol. Ny skole og nye klasser betyr mange å bli kjent med – og mye å bevise. Sannsynligheten for at ungdomsskoleelever eksperimenterer med fest og alkohol denne høsten er stor. Sannsynligheten for at du er der når tenåringen din drikker, og utsetter seg for fare, er liten. Derfor har vi en oppfordring til dere foreldre: Vær kjipe i tide.