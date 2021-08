Tesla, VY, Fly, kaldtvann og globalisert handel

Meninger

Kronikk skrevet av Bernt Øien

EU-toppene øker nå budsjettet for sine privatflyginger drevet av fossilt med 135 millioner kroner, mens vi andre skal redusere klimautslippene. Det er en dårlig løsning.

Norges forbruksøkning påvirker industriproduksjonen i Østen. Teslas modell X og en rekke andre elbilmerker produseres i Kina basert på kullkraft. Det foregår dag ut og dag inn, år ut og år inn og forårsaker store utslipp. Svoveldioksid slik bildet viser er veldig avslørende, brunfargen synliggjør utslipp fra industristeder og skipsleder som følge av fossil forbrenning. Mørkere brunfarge betyr høyere konsentrasjon.

Det animerte bildet fra 12. 8 viser en konsentrasjon på 210 mikrogram/m3 i lufta enkelte steder over Kina, mens over Midt-Norge er den 0,01 mikrogram/m3. Forskjellen er innlysende, Norsk vannkraft versus kullkraft. Også i Russland er det store utslipp fra kullkraft.

I England vil Boris ta i bruk teknologi som er ganske upassende for landet. I skrivende stund greier England bare å produsere 79 % av sitt eget strømbehov. Den engelske regjeringen gir et tilskudd på 50000 kroner pr husstand som installerer en varmepumpe som et ledd i utfasingen av fossilt. Hvor skal England ta sitt økte strømbehov fra til drift av varmepumper, og hvem skal produsere millioner av varmepumper, komfyrer og en skog av vindturbiner i et land som til nå har brukt gass til sine husholdninger? Strømproduksjon fra vind og sol krever 100 prosent reserveløsning som igjen resulterer i enda høyere strømpris til forbrukerne. Mottakerne av tilskuddet til varmepumper vil være velstående husholdninger ikke ulikt Norges støtteordninger til elbiler. Ref. Matteusevangeliet 13:12.«For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.«

Vareproduksjon i Østen er et sentralt spørsmål i debatten om klima uten at dette adresseres. Vi kan liksom ikke sitte i godstolen og skjenne på de som fyrer med «køl» i sin industriproduksjon samtidig som vi importerer den samme godstolen fra disse landene.

Firmaet Glencore er en av verdens største kullprodusenter og mener at verdens forbruk av kull vil øke i årene som kommer. Samtidig som den siste rapporten fra FNs klimapanel sprer dommedagsfrykt hos regjeringer og miljøvernere, så skjer nå det mest utrolige…. Glencore aksjen - kull for kraftverk- har vært oppe i en kursøkning på + 153 % i det siste. Hele kostebinderiet er blitt smått surrealistisk.

Verdistigningen på kullaksjer ligger i at Kina og India øker antall nye kullkraftverk. Disse landene «skal se» på Parisavtalen frem mot 2050, mens regjeringen i Norge øker strømprisen til oss innbyggere gjennom overføringskabler til England og Europa, og bygger ned urørt natur til vindkraft. Det er et politisk, økonomisk og demokratisk harakiri som foregår i et Norge som fra før har mer enn nok fornybar kraft til eget bruk.

Landene som produserer elektrisitet med kull gir klar beskjed: «Keep off, vi gjør hva vi vil». De knytter sine militære og industrielle skolisser og produserer elbil nummer to på kullkraft for velstående vestlige forbrukere. Bare i Norge kommer det 200 nye elbiler på veien hver dag. Norge vil bygge flere motorveier med tillatt hastighet på 110 km i timen. Det viser at vi trenger en styrkning av realfagene i utdanningen slik at kommende politikere får bedre rådgivere. Fartsgrensen for lastebiler er 80 km i timen. Er det da slik at det er rødvinsturistenes transport til hytta som helliger målet om bedre» veieffektivitet» som raserer hele bygdelag og natur til fordel for ny motorvei og økte utslipp?

Lik strømpris er målet for EU. Når Norge sitter på den «grønne gren» og sager denne vekk må en spørre seg: Hva er greia med at Dovrebanen blir drevet av kaldtvann fra Lundesokna? Jo den greia er at vi skal hegne om vår rene vannkraft og bruke den i egen kunnskapsdrevet industri, ikke eksportere strøm for å oppnå en høyere strømpris som kvittering.

Samsjøen i vår egen kommune har nå 4 meter igjen til nedre reguleringsgrense. Et skremmende lite vannlager ved inngangen til vinteren. «Adm.dir.» i Energi Norge med bakgrunn som ambassaderåd i EU mener imidlertid at Norge skal eksportere mer strøm til EU fordi fornybar kraftproduksjon (vann) er vanskelig å lagre. Han unnlater å fortelle at styring av vannkraftproduksjon, overføringskabler og jernbanetransport i Norge godt kan skje fra Brüssel og at Solberg-regjeringa har lyktes i sitt forsett med å få opp strømprisen her til lands. «En måned før valget trapper regjeringa opp salget av Norge. Til glede for Aquila Capital og andre internasjonale storaktører» (Nationen).

Å sikre innbyggerne tilstrekkelig rimelig elektrisk energi er et nasjonalt ansvar. Norge skal derfor bruke sin vannkraftproduksjon til fordel for sine innbyggere, ikke for internasjonale storaktører.