Brødrene imponerte med «Tre ganger jorda rundt»

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Hjalmar Hugdal, Melhus KrF

Etter en fin aktivitetskveld med god stemning i puttballparken på Ler sist tirsdag var det et uttrykk som festet seg hos meg og sikkert hos mange som var til stede. Verdensmestrene i fotballtriksing, Erlend og Brynjar Fagerli gjorde et imponerende show med utrolig ballkontroll og koordinasjon. Ett av fotballtriksene kaltes «tre ganger jorda rundt», utført på et par sekunder, men sikkert med tusenvis av treningstimer som forarbeid. Autografer ble gitt, og unge triksere ble inspirert.

Seinere på kvelden fikk vi en hilsen fra KrFs 1.kandidat i Trøndelag, Øyvind Håbrekke. Han tok tak i uttrykket fra balltrikserne: Det er tid for at vi alle sammen tar en «tre ganger jorda rundt», ser hva som er i ferd med å skje med kloden vår og gjør det vi må ut fra et globalt perspektiv. FNs nye klimarapport som nettopp er lagt fram, er klar tale. Vi kan ikke bare tenke på hvordan Norge vil klare seg i tiden som kommer, men gjøre det vi kan også for de som bor i de mer sårbare delene av verden. Menneskeverdet krever at vi tenker globalt. Politikk er nødvendig av hensyn til de minste, de som trenger det mest. De store og sterke vil uansett klare seg. Dette gjelder også i forhold til barna våre som vokser opp. Vår politikk må innrettes med barnas beste for øyet, for en god oppvekst varer livet ut!

Så langt Håbrekkes hilsen og tilbake til egen ettertanke. Jeg erkjenner at jeg havner i kategorien «de sterke», de som uansett kommer til å klare seg greit i tiden som kommer. Har vel egentlig ikke så mye å frykte på det personlige plan. Men jeg har noen barnebarn som kanskje skal oppleve å runde et nytt århundre. Hvordan ser verden ut da? Og jeg har noen «brødre og søstre» på Madagaskar og i Mongolia som forteller meg at klimakrisen ikke er noe eventyr, noe der framme. Den er over dem her og nå med konsekvenser for deres daglige liv. På Madagaskar er covid-vaksinasjonen knapt i gang. Har den rike del av verden tatt en «tre ganger jorda rundt» før strategien for vaksinefordeling ble lagt?

La oss forsøke å ha et langt og vidt perspektiv når vi nå går inn mot årets valg. Jeg håper på en valgkamp som bærer mer preg av respektfull og ettertenksom samtale enn krass debatt. Jeg tror tiden og situasjonen vi er inne i, krever det. Så får vi hver for oss stemme fram dem vi har tro på. På de trønderske valglistene finnes det flere politikere med både et klokt hode og et varmt hjerte. Øyvind Håbrekke er en av dem.

Godt valg!