Respekt for avdøde?

Skrevet av Leif Arvid Granhus

I det fine været bestemte jeg meg for å gå folk i form-løypa. Tok også med meg elektrisk saks, for å stelle på gravene til mine kjære på kirkegården. Det jeg ikke visste, var at der var det begravelsen til Andreas Søpstad Reiten. I respekt for den avdøde og de etterlatte, holdt jeg meg på god avstand, og begynte på hjemveien langs gamle E6 mot Melhus sentrum.

Men det jeg ble vitne til da, sjokkerte meg og gjorde meg trist. Det var mange ungdommer som kom kjørende fra kirka etter begravelsen, mange med teksten "Ride for Andreas" på bakruta.

Men de fleste viste ingen respekt for trafikkreglene! Noen kjørte ALT for fort, og noen foretok hasardiøse forbikjøringer. Man skulle nesten tro at i respekt for sin venn, som tross alt mistet livet i trafikken, så kjørte de i det minste i henhold til trafikkreglene.

Håper noen av dere, eller deres foreldre / foresatte leser dette, og tenker igjennom hvorfor det skjer så mange trafikkulykker.

Og ikke minst var dette langt unna å vise respekt for sin avdøde venn.