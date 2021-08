Den grønne tusenlappen – klimapolitikken du tjener på!

Meninger

Skrevet av Tina Knarbakk, stortingskandidat Rødt Sør-Trøndelag, medlem i Miljø- og næringspolitisk utvalg Rødt, leder Rødt Melhus

Skal verden unngå klimakatastrofe, må vi raskt få på plass rettferdige og effektive klimatiltak, som får tilslutning fra folk flest og begrenser den globale temperaturøkningen til 1,5 grader, i tråd med Paris-avtalen.

Det betyr at CO2-utslippene ikke kan fortsette å øke, men må reduseres hvert år fra nå, slik at de er redusert med 70 % i 2030 og 100 % i 2050.

Skal vi klare det, må prisen på fossile drivstoff opp. For så lenge bilen er det billigste og enkleste, så tar vi bilen. Men å heve bensinprisen vil ramme vanlige folk … hvis vi ikke gjør det på Robin Hood-måten og tar fra de rike og gir til vanlige folk. Rødt vil derfor innføre klimarabatt, en karbonavgift til fordeling (også kalt klimabelønning og folkebonus): De som forurenser mest og har høyest inntekt, må betale brorparten av regningen. De som har vanlige og lave inntekter, må tjene på klimapolitikken, på at bensinen blir dyr.

Det gjøres helt enkelt ved å ta alle CO2-avgiftspengene og fordele dem med en lik andel til alle som tjener under 600.000. De med høy inntekt – og karbonfotavtrykk, vil betale mer. De med lav inntekt og dermed mye mindre karbonfotavtrykk, vil få økt inntekt.

For folk med vanlig eller lav inntekt, betyr ordningen bedre økonomi, fordi tilbakebetalingen mer enn veier opp for prisøkningen. De som bor i distriktene får noe større tilbakebetaling, for å kompensere for større avstander og mindre tilgang til grønne transportalternativ.

Med hetebølger, skogbranner og flommer så haster det. Utslippene i Norge har ikke sunket siden 1990. Derfor må vi ha en avgift på alle CO2-utslipp, ikke bare bensin. Det vil redusere klimautslippene umiddelbart, samtidig som avgiften vil stimulere kraftig til grønn innovasjon, og gjøre det lønnsomt for bedrifter og forbrukere å ta grønne valg.

Regjeringen har foreslått at CO2-prisen skal være 2000 kroner i 2030! Det betyr 50 øre på bensinprisen. De tør ikke å gå fortere fram, for uten noe form for fordeling av avgiftsinntektene så fylles gatene med gule vester i en helt rettferdig protest mot at vanlig folk skal betale regningen. Fordi de lavtlønte tjener på Rødts klimapolitikk, så kan Rødt gå ti ganger så raskt fram.

Rødt vil også gjøre det mulig for langt flere å gå over til grønn transport, ved statlig finansiert utbygging av grønn infrastruktur i distriktene og et betydelig bedre kollektivtilbud i og mellom byene.

Stem for den grønne tusenlappen – stem Rødt!