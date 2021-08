E6 Kvål - Gylland, en skinnprosess?

Meninger

Skrevet av Mikal Kvaal

Som inhabil politiker på strekningen, vil jeg presisere at innlegget ikke berører hvor veien skal gå, men på hvor i prosessen den enkelte kan kreves innløst og om Nye Veier allerede har bestemt seg, altså før konsekvensutredningen er ferdig og reguleringsplan vedtatt.

Som berørt på strekningen har vi fått forståelse av at den enkelte kan kreve seg innløst når reguleringsplanen er vedtatt. Dette ble det informert om senest fra Nye Veier i mai.

Nå løses det inn eiendommer på Hovinsåsen, det vil si boliger utenfor den vedtatte reguleringsplanen, men innenfor et område som konsekvensutredes.

Jeg har forståelse for at berørte som er redde for hva som kan skje med sine eiendommer, ønsker dette. Disse finnes også i Kåsen, Losen, Evjen og Grinnigrenda. Jeg har vært i kontakt med flere fra disse grendene som gjør at jeg stiller følgende spørsmål.

Hva løser ut en innløsning på dette stadiet i prosessen?

Er det Nye Veier eller Melhus kommune som bestemmer hvor veien skal gå, eller blir strekningen utsatt hvis ikke Nye Veier får den traseen de vil?