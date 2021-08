Hvor mye dyrkajord er omdisponert de siste fem år?

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Kari Hammeren, leder i Kvål Bygdekvinnelag

Hva er jordvern, hva er arealplanlegging og hvordan bruke deponi?

Det har tatt ca. 10.000 år å bygge matjordlaget etter istiden, ca. 3 cm. Undergrunnen ble dannet av is og vann, under og etter istiden. I Melhus gikk sjøen opp til ca. 180 m, og den jorda vi har i Gauldalen er dannet etter landhevningen. Dagens maskiner fjerner dette på noen måneder.

Jordvern betyr at vi forplikter oss til å bidra til at den 3,3 prosent av Norge som kan produsere mat finnes også for våre etterkommere. 1 prosent er egnet til kornproduksjon, det er denne jorda som blir forbrukt i Melhus. Pr. i dag importerer vi ca. 50 prosent av det som spises, kan vi regne med at dette er tilgjengelig også i framtida?

Ser vi på det som skjer i Melhus kommune, benyttes store arealer til samferdsel og næringsarealer som kommer i tilknytning til veianleggene. Det betyr at veien presser fram utvikling av næringsarealer, og mye av dette blir plassert på dyrka jord, eks. Skjerdingstad skogplanteskole (kunne vært tilbakeført til matproduksjon, men blir lagt ut til annen virksomhet).

Hva er arealplanlegging? Vi trodde at arealplaner ble utarbeidd først, og at disse dannet grunnlaget får arealdisponering i kommunen. Ville veier har nå kommet sør for Kvål, og her skjer det samme, planen blir til mens det bygges. Det er vel ikke slik at veien stopper ved rundkjøringa sør for Kvål, videre sørover er det masse jord å ta av.

Nå ser det ut for at jordvern er blitt gjenbruk av matjordlaget, enten ved at jorda spres over annen produksjonsjord eller legges i deponi for å forbedre eksisterende jord. Dette skjer enkelte steder ved at grusmasser som er skjult under matjordlaget fjernes og massen erstattes av masser tatt opp i forbindelse med veibyggingen.

I Melhus var det ikke adgang til å dyrke myr der myra ble dannet, men kjørt i deponi sammen med andre masser er det relevant. Hvordan er kvaliteten på disse deponimassene? For det første er det problematisk å holde matjordlaget og undergrunnsjord hver for seg, og dette medfører strukturskade på matjorda ( jord dannet av planteaktivitet gjennom 10000 år. Etter istiden). Den som kjenner litt til agronomi vet at planert jord trenger tid for å bli 100 prosent god, dette på grunn av strukturskade ved behandlinga. Deponijord er blandet og strukturskadd, og det vil ta tid for at den blir som naturlig dannet matjord.

En ting er i hvert fall sikkert, ingen klarer å erstatte den omdisponerte kornjorda i Gauldalen. Skulle det vært en hjelp for jordvern å benytte deponi, burde det blitt brukt for å erstatte omdisponerte arealer. Å legge avtatt jord som et nytt lag på kulturjord er bare et forsøk på å pynte på samvittigheten. Siden 2. verdenskrig, er det i Norge 1,2 millioner dekar fulldyrka og dyrkbar blitt bygd ned. Denne kan ikke erstattes ved nydyrking eller deponi da den beste jorda allerede er dyrket.

Noen spørsmål til melhuspolitikerne.

Hvor mye dyrkajord er omdisponert de siste fem år?

Hvorfor ble ny E6 lagt i dalen? Er det tatt med i beregningen at veianlegget skaper press på dyrkajord? Regner dere med at den deponerte jorda gir fullverdig erstatning for ødelagt kornjord?

Kvål Bygdekvinnelag vil hvis koronaen tillater, ha et allmøte på Rosmælen skole , der vi inviterer melhuspolitikerne til å redegjøre for jordvernpolitikken. Vi ber om at dere stiller med representanter på temakveld.

Nye Veier må utrede enda flere E6-traseer Skredfare og innsigelse fra Statsforvalteren fører til at Melhus formannskap peker på enda flere E6-alternativer.