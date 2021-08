Meninger

Det er ikke ofte vi hører om ulykker med bruer som knekker sammen her i landet. Mange husker nok ulykka under bygginga av Rotvollhaugen bru ved Leangen i 2013, da to liv gikk tapt. Entreprenøren Reinertsen ble bøtelagt, men et par år etterpå bygde de brua som kollapset på Sjoa, i 2016.