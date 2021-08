Trist og bekymret

Meninger

Skrevet av Tor Arne Granmo, styremedlem Gauldal demensforening

Det er ikke bare søstrene Selnes som er frustrert over behandlingen av sin mor på Hølonda helse- og omsorgssenter, som vi kunne lese om i deres debattinnlegg i Gaula. Det er uverdig å behandle eldre mennesker, mot sin og de nærmeste pårørende sin vilje, på denne måten.

Det er trist.

Også jeg må understreke, det er jo ikke de ansatte sine avgjørelser som ligger bak slike saker, det skjer fra sentralt i hver enkelt kommune, også i Melhus.

Derfor er det så riktig det søstrene Selnes gjorde, fortelle om sine opplevelser med sin mor.

Nok en gang, det må dere bare ta imot, jeg har selv opplevd å ha min nærmeste pårørende som beboer på Horg sykehjem i tre år før hun døde, 62 år gammel. Da var det absolutt ingen ting å klage over, men det er vel ti år siden hun døde der med sin alzheimersykdom.

Historien etter det har dessverre utviklet seg negativt, ikke bare der. Jeg hører flere tilfeller av pårørende som ikke er fornøyd med det tilbudet deres nærmeste får på forskjellige sykehjem. For eksempel at en dement person blir flyttet rundt om på rom fem ganger på tre år. Stikk i strid med medisinske anbefalinger for demente beboeres trivsel og ikke minst deres trygghet. Det kan enkelt bekreftes med å ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt.

Det hele har ganske enkelt med prioritering av økonomiske budsjettposter å gjøre. Vanskelig ja, men det hele står på vilje. Politisk vilje. Da betyr det ingen verdens ting å bare si opp en 20 prosent gartnerstilling på en demensavdeling for å spare penger. 20-prosentstilling på et sykehjem. En ansatt en dag i uken. Som bare blir avvist ved å ta det opp. Har det ikke vært så alvorlig, hadde det nærmest vært latterlig.

Det er trist at denne utviklingen fortsetter. Fortsetter uten at noe politisk skjer, det være seg nærmest over alt her i landet. Ikke bare i Melhus og i Midtre Gauldal. Min bekymring, og utrolig mange flere enn meg, er at vi blir stadig eldre. Og ikke minst en fordobling av demente personer frem til 2040, som i dag ligger på vel 100 000 mennesker og 3-400 000 nære pårørende.

Hvordan vil både lokale og sentrale politikere møte dette? Det vil det bli en spennende tid de neste årene. Det vil, må bli, en hard økonomisk prioritering om hva som skal vedtas.

Det selvfølgelige svaret er jo at vi ikke må glemme de eldre, de demente. De må prioriteres sterkere enn de gjør i dag, det kan ikke fortsette slik som nå. Hvorfor har den negative trenden fått fortsette slik det gjøres nå? Hva med beboernes rettigheter?

Dessverre, jeg er bekymret med det svaret vi vil få.