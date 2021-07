Meninger

Skrevet av Harald Rognes, fortsatt politisk interessert og Bygdeliste-tilhenger

Det er tydelig at det nærmer seg stortingsvalg og at representanter for de store partiene Ap, H og Sp for syns skyld må ut og gjøre seg til for velgerne. Men hva med det som skjer mellom stortingsvalg på regionalt og lokalt hold av representanter for de samme partiene? Et lite eksempel på avstand mellom liv og lære:

Bygdelista i Midtre Gauldal tok opp flaskehalsen Rognes bru ca 12 km sør for Støren for et par-tre år siden. Brua ble bygd ca 1961 for 8 tonn akseltrykk og nyttelast 40 tonn, er adkomst til FV 30 fra østsiden av Rognes som t.d. har store ressurser av skog. Vedlikeholdet har så godt som vært fraværende.

Pensjonistpartiet v/Svein Otto Nilsen tok opp saken i fylkestinget- to ganger om jeg minnes rett. Reparasjon av brua var bare å videreføre en løsning som ikke tilfredsstilte utviklingen av lastbærende kjøretøyer etter 1961 så han foreslo å søke ned brua til 5 m bredde og bygge ny bru ved siden av den gamle for 10 t akseltrykk og 60 t nyttelast. Det var da også mulig å unngå å bygge brua som hengebru. Kostnadene ville selvsagt bli noe større, men da ville man få en tidsmessig bru. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) motsatte seg dette, og da ble Pensjonistpartiet selvsagt «for lett». Det skulle vært interessant å få vite hva reparasjon kom seg på i forhold til kostnader med ny bru?

For en knapp måned siden var det befaring av FV 30 med representanter for de store partiene, men hvor lederne av to større treindustribedrifter i Midtre Gauldal også var med. Lederne for bedriftene poengterte at tilførselsveiene til FV 30 var en del i et helhetlig bilde og måtte holde mål. De nevnte i denne forbindelse konkret Rognes bru og Rogga bru. Kanskje fordi de vet hvor skoen trykker?

Vi trenger praktiske folk som er villig til å ta innspill fra «grasrota» videre inn på Stortinget. Vanlige folk kan være verd å lytte til. Jeg ønsker Pensjonistpartiet v/Svein Otto Nilsen lykke til i valgkampen.

