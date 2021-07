Knehøner på valg (vagl)

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Bernt Øien

«Det är roligt att leva, för da får man se hur det går» sier Kolingen. «We are back. Wifi ombord. Bærekraftig luftfart. Premium-kabin. Gode tilbud på flyreiser. Lojalitetsprogram», alt ifølge Norwegian egen hjemmeside.

Lojalitet til hva? For å unngå konkurs støttet staten selskapet med 4,2 milliarder. Skimter vi den «dype» staten som en antidemokratisk kraft når det kan tas ut millioner i bonus fra statens støttemidler? Går det et falskt narrativ over lykkelandet Norge når vi ser at samfunnstopper benytter et spjæret moralsk seil og har hatt fest på spriten i skipskompasset slik at hele skuta Norge har havnet på feil kurs?

Selvfølgelig er det det, i et samfunn som bejubler tannbleking og porselenskroner for å fremstå som feilfrie mennesker, kunne det blitt et svare leven fra hakkingen og klapringen av porselenskronene hvis staten hadde tatt ansvar og sendt en bøtte isvann nedetter nakken på bortforklaringene over bonusmiserene.

Så hva kaller vi dette da? Økonomisk stagnasjon produserer et autoritært styresett som igjen avler fiendtlighet, sinne, raseri, misunnelse fra vanlige folk i forhold til eliten. At 34 000 Norwegian-kunder midt oppe i denne bonuskalamiteten fortsatt venter på å få refundert billettene de har kjøpt av flyselskapet, ser ikke ut til å affisere det minste.

Er Norge,«Kiempers Fødeland» gått over til å produsere rugekasser for «knehøner»? «You scratch my back, I'll scratch yours» synes å være en symbolikk.

Brukes sunt bondevett over utrykket «det er jo typisk norsk å være god», så ser selv en blind høne at gullkorn finnes når bonusutbetalinger med sugerør ned i en statsstøttet låneavtale foregår uten offentlig rabalder. Gullkornet og glansbildet av Norge kan finnes i retningen den veien «knehøna» sparker.

Nordmenn opptrer jo tradisjonelt med grønne klimavester, ikke gule protestvester slik som i Frankrike.

Kanskje hadde det gjort virkning hvis de som tok ut skyhøye bonuser i en skjebnetid for flyselskapet ble avbildet på flyenes hale i stedet for bildet av Nansen og Amundsen? Men nei, næringsministeren klasker til med en tomsekk, og befester uttrykket «same procedure as every year». Virkningen av at private aktører som setter til side statens lånevilkår undergraver samfunnstilliten til den samme Staten fra den vanlige mann og kvinne. Er «Something rotten in the state of Norway»?

Men som Kolingen sa: «Alla människor är egoister. Alla tänker på sej - det är bara jag som tänker på mej».