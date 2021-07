Stokkes innlegg står ikke til troende

Meninger

Sivert Bjørnstad, Stortingsrepresentant (FrP)

Når man leser Senterparti-ordfører Gunn Iversen Stokkes innlegg rettet mot meg, om den politiske farsen Klettkrysset nå har blitt, så tenker jeg at det ikke er rart at mange velgere opplever politikerforakt i dette landet. Stokke skriver nå at hun ikke vil ha Klettkrysset inn i NTP (Nasjonal transportplan), men vil heller at «… statens Vegvesen og direktorat selv erkjenner rotet og betaler nytt kryss (…)». Tror Iversen Stokke at det ligger hundrevis av millioner ubrukte kroner rundt omkring på de ulike kontorene hos Statens Vegvesen? Det kan nesten virke slik, i og med at nytt, fullverdig Klettkryss er kostnadsberegnet til omtrent en halv milliard kroner.

Enda mer komisk blir dette når bakteppet er at Iversen Stokke i hele vinter og vår har brukt spaltemeter på spaltemeter med kritikk av regjeringspartiene og samferdselsministeren for at Klettkrysset ikke har ligget inne i NTP. Når man fremfører en slik kritikk, burde man jo kanskje tro at det var fordi Iversen Stokke var interessert i å faktisk få krysset inn i NTP? Men nå bedyrer Skaun-ordføreren at det er hun slettes ikke interessert i. Det står faktisk ikke til troende. Det lukter mer av et internt tap for Iversen Stokke, og at hun ikke har hatt gjennomslag i Senterpartiets stortingsgruppe.

Historiefortellingen til Skaun-ordføreren er heller ikke riktig når hun trekker inn FrPs tidligere samferdselsministere Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale inn i denne suppa. Dette har aldri vært et statlig prosjekt i så måte, men et prosjekt som Miljøpakken i Trondheim har styrt hele veien. De fremste premissgiverne i Miljøpakken er Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune – to organer som begge styres av Senterpartiet. Det er her beslutningene har vært tatt, og det var bak lukkede dører blant de såkalte «miljøkameratene», hvor Sp er med, at de bestemte seg for å gå for et halvferdig, dårlig kryss.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som setter av penger til nytt Klettkryss i NTP. Det betyr ikke, slik Gunn Iversen Stokke skriver, at nytt kryss skal bygges etter 12 år. Vi setter av pengene i første periode, og at det er Nye Veier som får oppdraget. Vi tror ikke at Vegvesenet har en hemmelig pott med penger gjemt på ulike bakrom, derfor må det bevilges penger. Bare slik kan vi få et fullverdig Klettkryss – og det er jaggu på tide!