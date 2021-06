Hurramegrundt for en gjeng!

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av en imponert Bente Eidsmo

Heier på Frivilligsentralen, Støren kulturhus, Støren sportsklubb og alle de frivillige som arrangerte en kjempebra sommerleir over fire dager for nesten 80 barn på Støren.

Korona og usikre tider var ingen hindring for denne gjengen. De er proffe og ser mulighetene, ikke begrensningene.

Jeg fikk selv gleden av å oppleve Camp Støren i to dager. Her var det et kjempeopplegg med idrett, leking, konkurranser, skyting, klatring, sykkelturer, kanoturer, fisking og masse spennende utfordringer for barna.

Det var tydeligvis gjort et stort og godt forarbeid, det var engasjerte instruktører og mange frivillige i alle aldre.

Jeg hadde med noen av våre nye landsmenn. De skaffet ekstra frivillige for at de skulle få være med og fant en frivillig som snakket deres språk. Hadde ikke forventet det, men satte utrolig pris på den ekstra innsatsen.

Arrangørene var «på» døgnet rundt, sendte info, sms etc sent og tidlig.

Trude på Frivilligsentralen og Knut Inge på Kulturhuset var tilstede, trakk i trådene og hadde stor omtanke for at alle skulle ha det bra. Men de hadde ikke klart dette uten instruktørene og en stor dugnadsinnsats. Heier på dere alle!

På grunn av så mange frivillige, Coop Extra som sponset lunsj, Rema 1000 som sponset konsert og kinobilletter, Sparebank 1, Midtre Gauldal kommune og Fylkeskommunen ble dette et lavterskeltilbud som alle kunne delta på.

En liten jenta spurte meg etter lunsj en dag: Hvor mange er klokka? Jeg lurte på om hun hadde hjemlengsel? Nei, sier hun, dette er så morsomt at jeg vil være her lenge.