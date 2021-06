Meninger

Skrevet av Toril Eidem Evjen

Livet skal leves, ja i oppturer og nedturer. Etter alt vi har opplevd føler jeg at vi har klart det. Flyttet fra gode, fine losengrenda med flotte naboer som brydde seg da tragedien rammet oss i 92. Med verdens beste familie,venner og naboer kom vi oss videre i livet. Flyttet til vakre Evjen/Grinnisgrenda i 2014. Fikk på nytt flotte gode naboer, fuglekvitter og en ro man skal lete lenge etter, stortrivdes fra første stund, noe jeg ikke trodde var mulig, etter 25 år i losen. Her e livet, plassen å bli gammel på.

Så skriver vi 24. juni 2021 kl 18.00, møte med Nye Veier, Ny Veitrasé!!!! Midt igjennom over 1000 år gammel kulturhistorie. Hele grenda blir liggende i Rød sone, fullstendig rasert i 110 km/t.

Alle vi som bor her skjønner at veien må gå en plass og vi godtok at den skulle gå her, i fjellsiden ovenfor grenda. Nå har de flyttet veilinja nærmere bebyggelsen p.g.a. rasfare. Hva nå?

I skrivende stund er jeg så lei meg på alle oss beboerne i grenda sine vegne, hjertet blør. Her på Grinde blir det i våre øyne ubeboelig, noe som også kan sies om resten av grenda. Og ja, det er bare hus, ingen liv går tapt, men for meg og alle oss er kulturhistorien til denne gården og grenda av en viss verdi. Marie, en av damene på Grinde sa til meg før hun døde: «Toril, pass på at ingen graver på hauan, ta vare på gården!!!» Dessverre Marie, vi prøver men nå må vi ha hjelp.

Dokk som sett i styre å stell: Det e no det gjeld. Vi må bli hørt.