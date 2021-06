Flott konsert med Åge Sten Nilsen og band. Men...

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Leif Arvid Granhus

Vi hadde fornøyelsen av å være til stede under den fantastiske konserten med Åge Sten Nilsen og band.

Uvant mye folk i Melhus sentrum Arrangøren av Camp Melhus er overveldet over det store oppmøtet.

MEN, jeg stiller spørsmål om måten det ble avholdt på. På billetten sto det: Start 18. juni 2021 20.00. Slutt: 18. juni 2021 23.45.

Da klokka nærmet seg 21.00 fikk jeg kontakt med en av arrangørene, og spurte om ikke showet skulle starte snart. Han svarte at det skulle starte klokka 21. Jeg kommenterte da at det på billetten sto klokka 20. Han lurte på om jeg ikke vært på konsert før, og opplyste at jeg måtte følge med på Facebook. Men hva med de som ikke har Facebook?

Jeg mener det er vanlig at det opplyses om når dørene åpnes, og når showet starter.

Jeg fikk beskjed om at jeg kunne få pengene mine tilbake, og forlate lokalet dersom jeg ikke var fornøyd. Mannen hisset seg opp og jeg ba ham om å roe seg ned, men han sto på at jeg kunne få pengene tilbake og forlate lokalet.

Dette mener jeg er kritikkverdig av arrangøren. Jeg var tross alt en av deres kunder, og han burde vært mer ydmyk.

Det er synd at en ellers flott opplevelse skulle føre til diskusjon om starttidspunkt, nå dette burde vært annonsert på forhånd.