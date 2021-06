Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av «Melhusbygg»

Så vår dyktige ordfører Jorid Jagtøyen trodde ikke det fantes homohets i Melhus? Hun ble sitert i Trønderbladet: - Jeg har sett fra andre steder at Pride-flagg er fjernet, men jeg trodde ikke det skjedde i Melhus, sier Jagtøyen.

Pride-flagget har blitt tatt ned mange steder i Norge den siste uka, og det er vel en smule blåøyd å tro at det ikke finnes homohets i Melhus? Men jeg er veldig glad for at det slås stort opp, og at våre innbyggere engasjerer seg og er opprørte. Det er flott at vi har kommet dit hen at slike holdninger opprører mange.

Jeg er mer enn middels historieinteressert, og har lest mye om undertrykte/diskriminerte grupper. Ofte knyttet til religion. Jødeutryddelsen, slavene, kurderne osv osv. Men det to grupper som stadig undertrykkes og diskrimineres, nemlig kvinner og homofile. Dette skjer i alle land, men ikke i like stor grad. Fram til 1972 var det både ulovlig og straffbart å være homofil i Norge. Det er ikke så veldig lenge siden. Det vil si at svært mange av de som er godt voksne i dag har vokst opp med andre holdninger til dette, enn hva de unge gjør i dag. Jeg unnskylder ikke homohets, men jeg forstår at det finnes. På samme måte som jeg ikke lukker øynene og påstår at det er likestilling i Norge alt.