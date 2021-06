Fastlegekrisen har kommet til Melhus – vi MÅ gjøre noe med det

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Per Olav Skurdal Hopsø (gruppeleder Arbeiderpartiet) og Pernille Wahlberg (nestleder utvalg for helse, oppvekst og kultur)

LHL Melhus har skrevet et godt innlegg i Trønderbladet 18.juni. Det er på tide at vi tar fastlegekrisen i kommunen vår på alvor.

Fra Arbeiderpartiet har vi lenge hevet røsten om situasjonen ved Gaula legesenter i flere møter i kommunen. Når vi nå har fått en sak på bordet som viser oss at alle legene nå har sagt opp hjemlene sine må vi gjøre tiltak. Flere tusen innbyggere i kommunen står nå uten en fast lege, men må forholde seg til stadig skiftende vikarer. Vikarene er dyktige og gjør jobben sin, men det er ikke slik et fastlegetilbud skal være. Hele prinsippet bak fastlegeordningen er at innbyggerne skal ha en fast lege som kjenner til pasientene sine og sykdomshistorikken. Vi er redd for at den stadig usikre situasjonen ved legesenteret gjør at pasienter også vegrer seg for å gå til legen.

Melhus skal få ny fastlege: - Ingen vil ha det slik Melhus kommune sliter tungt med å få søkere til Gaula legesenter der alle fastlegene har sluttet, og skal starte rekrutteringsprosess.

Derfor foreslo vi fra Arbeiderpartiet at kommunen nå må gå drastisk til verks ved å kjøpe opp de ledige hjemlene ved senteret. For noe må gjøres. Når alle hjemlene er ledige og kommunen i tillegg vil utlyse og øke legekapasiteten med en ny hjemmel mener vi det er på tide at vi starter på nytt. De innbyggerne i Melhus som nå har en usikker fastlegesituasjon fortjener bedre. Vi i Arbeiderpartiet mener kommunen må gjøre alt de kan for å få dette på plass. Det står om tryggheten vår.