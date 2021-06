Kommunen bortforklarer kritikk og innrømmer ikke feil

Meninger

Fastleger i Melhus. Uttalelse fra årsmøtet i LHL

På grunn av covid-19 smitte har LHL Melhus utsatt sitt årsmøte to ganger dette året. Nå er årsmøtet gjennomført som utemøte i Trehjørningen idrettspark på Kvål.

Helse – og omsorgstjenesten i Melhus Legekrisen: Kommunen har ikke gjort og gjør ikke jobben sin Legedekningen er så dårlig at Fylkeslegen har åpnet tilsynssak mot kommunen. Det kan i lang tid bli vanskelig å rekruttere nye leger om kommunen ikke korrigerer sin helse – og omsorgstjeneste slik at den fungerer slik loven krever.

Årsmøtet ønsker å støtte vårt styre i kritikken av kommunen angående manglende legedekning i kommunen. Kritikken som sto i Trønderbladet 1. juni traff nok «spikeren på hodet» i og med at kommunalsjefen for Helse og velferd svarte med et helsides innlegg den den 4. juni. Behovet for forsvar må ha vært stort.

Kommunalsjefen bortforklarte kritikken av manglende legedekning med at det er nok fastlegehjemler i Melhus. Hun fremhevet at legene ved Melhus legesenter samarbeider godt og dekker behovet. Men det hjelper ikke med legehjemler når det mangler leger til å gjøre arbeidet. Og overtidsarbeidet ved Melhus legesenter kan ikke fortsette over lang tid. Senere den 11. juni sto det i Trønderbladet at utvalget for helse, oppvekst og kultur har foreslått å opprette en ny fastlegehjemmel. Vedtaket løser ikke problemet når ingen leger vil komme og arbeide i Melhus. Vedtaket fremstår som et forsøk på å dekke over faktum. Informasjonen innbiller folk at noe blir gjort. Det hjelper ikke LHLs medlemmer og andre at det nå blir fire ubesatte fastlegestillinger.

I sitt svar av 4. juni sa kommunalsjefen seg klart uenig i manglende legedekning, men hun erkjente at det var ca. 2000 ubehandlede prøvesvar ved Gaula legesenter, at alle leger ved det legesenteret er sluttet, at det ikke har lyktes å rekruttere nye leger og at Statsforvalteren har opprettet tilsynssak mot kommunen. Hun hevdet dette er ordnet og at Statsforvalteren nå er fornøyd. Men årsmøtet er redd dette ikke er hele sannheten. Hun opplyste at Statsforvalteren har bedt kommunen utarbeide en langsiktig plan for legedekning i Melhus. Dette bekrefter at legedekningen i Melhus for tiden ikke fyller lovens krav og at den langsiktige planen skal sikre at Melhus kommune kommer dit loven krever.

Årsmøtet er svært uroet over at kommunalsjefen bare bortforklarer kritikken, ikke innrømmer feil og ikke beklager manglende tiltak fra kommunen. Kommunens innbyggere er ikke tjent med en kommunalsjef som bare bagatelliserer og tildekker faktum.

I Trønderbladets oppslag fra 11. juni om ny fastlegehjemmel står det at Pernille Wahlberg (Ap) i utvalgsmøtet fremmet forslag om at rådmannen skulle se på muligheten for å kjøpe pasientlistene med tanke på oppstart av et nytt legesenter med fire legehjemler. Forslaget ble nedstemt med lederens dobbeltstemme. Dette vedtaket viser at det ikke bare er kommunens ansatte som tildekker. Vedtaket er klargjørende for hvor ansvaret for problemet ligger. Det er flertallsgruppen i kommunepolitikken med både ordføreren og utvalgslederen som stopper muligheten for nytenkning og sitter med ansvaret.

I svaret fra kommunalsjefen av 4. juni fremheves at mange kommuner i Norge har problemer med å rekruttere leger. Det er sikkert riktig, men alle kommuner har ikke slik geografisk plassering som Melhus. Vi grenser til en universitetsby som utdanner leger. Med sin plassering har Melhus mye større mulighet for å rekruttere leger enn de fleste andre kommuner i landet. Kommunen har bare ikke tatt de riktige grepene for å få tak i de nyutdannede legene.

Av et annet oppslag i Trønderbladet 4. juni opplyses det at Melhus kommune har fått ros i en vurdering av konsulentfirmaet Agenda for god økonomistyring. Det fremgår ikke i oppslaget om kvaliteten av arbeidet i helsesektoren og legetilbudene til kommunenes innbyggere er vurdert i forhold til økonomistyringen. Årsmøtet er redd det kan være et faresignal for befolkningen at det gis ros for økonomistyring. Det kan føre til at både administrasjon og politikere blir for opptatt av bunnlinjen i regnskapet. De kan glemme at en av deres hovedoppgaver er å gi innbyggerne et godt velferdstilbud. Mange detaljer i velferdstilbudet kan bli salderingsposter for å få frem et stort overskudd. Årsmøtet har fra dette oppslaget særlig merket seg at rådmannen har fremhevet at medarbeiderne har god kultur for å orientere seg mot omverden og plukke opp lærdom fra andre som gjør godt arbeid.

Årsmøtet viser avslutningsvis til oppslag i Trønderbladet 11. juni om at det er ansatt ny kommunalsjef for helse og velferd. Årsmøtet ønsker den nye kommunalsjefen velkommen og oppfordrer han til å tenke nytt om hvordan lege- og helsetjenesten skal fungere i tiden som kommer. Han oppfordres også til å bli aktiv i kulturen som plukker opp lærdom fra andre. Det er andre kommuner som klarer å rekruttere leger. Han bes med ny kunnskap og tankegang bidra til at kommunepolitikerne fatter nødvendige vedtak som legger forholdene til rette for at leger vil arbeide i vår kommune.