Gaula Natursenter må bestå!

Skrevet av Geir Moholdt, styreleder, på vegne av Gaula Elveierlag

Det vekker stor bekymring at Gaula Natursenter står i fare for å bli avviklet – det må ikke skje!

Gaula Natursenter har stor betydning for naturbasert og lokal næringsutvikling i hele dalføret på tvers av kommunegrenser.

Vi som er grunneiere i Gaula med fiskerettigheter har i mange år hatt et godt samarbeid med natursenteret, noe som vi både ønsker og er avhengige av å opprettholde videre fremover. Laksefiske i Gaula trekker i normale år til seg svært mange tilreisende som ofte oppholder seg i lengre tid her.

Har vi råd til å miste Gaula Natursenter? Vi ser med bekymring på at dalføret står i fare for å miste Gaula Natursenter om det ikke gjøres grep.

Dette er et av de viktigste sesongbaserte næringsgrunnlag vi har, og som det dessverre er lett å undervurdere. Det handler slett ikke bare om omsetning av fiskekort, men gir store positive ringvirkninger i lokalbaserte næringer som til sammen skaper over 100 millioner kroner per år i omsetning!

Gaula Natursenter har nå gjennom mange år etablert seg som et kjent informasjonspunkt og møteplass både for tilreisende og lokalbefolkningen. Det koker av besøkende i turistsesongen med all mulige slags interesser og spørsmål, og de blir tatt hånd om på en meget god måte av de ansatte på natursenteret.

Dette er også en svært viktig markedsplass for lokal næringsvirksomhet fra Melhus i nord til Holtålen i sør. Både de som allerede er etablert og de som ønsker å etablere virksomhet med egne lokalproduserte varer og produkter.

Det samfunnsøkonomiske bidraget Gaula Natursenter skaper i våre kommuner er mangedobbelt av den investeringen som må til for å opprettholde dette solide navet i Gauldalen.

Vi oppfordrer sterkt eierkommunene til å bidra til langsiktig og solid videreutvikling av Gaula Natursenter!