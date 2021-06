Har vi råd til å miste Gaula Natursenter?

Meninger

Skrevet av fagrådsleder Siri Fossum og leder Aina Midthjell Reppe, for NiT Midtre Gauldal

Gaula Natursenter har i en årrekke vært Gauldalens turistinformasjon, og en viktig del av aktivitet knyttet til vår stolthet, lakseelven Gaula. Vi ser med bekymring på at dalføret står i fare for å miste Gaula Natursenter om det ikke gjøres grep.

Næringslivet i Midtre Gauldal mener at vi trenger Gaula Natursenter også i fremtiden. Gaula gir årlig ca. 100 millioner tilbake til samfunnet (tall fra NINA) gjennom økt verdiskapning. Et samlingssted med plass til et fagmiljø som forvalter naturresursene våre på en slik måte alle vi alle kan få glede av dem, bør styrkes gjennom en videre satsning på Gaula Natursenter.

Midtre Gauldal søker om å bli nasjonalparkkommune fra 2022, og i forslaget til omstillingsplan for 2022-2027 for Midtre Gauldal, er et av satsningene opplevelsesnæringer. Her ligger det til rette for at det flotte senteret vårt gjennom nytenkning og omstrukturering, kan bli enda viktigere som et kunnskaps- og besøkssenter her i Gauldalen. Senteret bør fortsatt være viktig, både for lokalbefolkning og tilreisende.

Mett i Gauldaln er et relativt nytt lokalmatsamarbeid, og kommunens utvalg av lokale råvarer øker stadig. Alle disse råvarene bør kunne vises frem og selges gjennom Gaula Natursenter. Dette vil bidra til å øke mangfoldet i senteret ytterligere.

Eierne av Gaula Natursenter bør nå gjøre et veivalg. Senteret må få en mer forutsigbar eierstruktur og tilgang til å eie bygningen. Det legges merke til at flere av dagens eiere de siste årene har vurdert å trekke seg ut. Kanskje er det riktig tidspunkt for Midtre Gauldal å bli eneeier av Gaula Natursenter, og i en overgang bidra til drift slik at senteret kan komme seg på beina igjen?

Med status som nasjonalparkkommune og omstillingsprosjekter som satser på opplevelsesnæring, mener næringslivet at senteret har en framtid. Vi ber eierne om å bidra til at vi fortsatt har Gaula Natursenter også etter 1. juli. Gaula Natursenter bør få rom til å tenke nytt og videreutvikle seg, slik sikrer vi at mangfoldet opprettholdes gjennom senteret.