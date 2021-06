Kan ikke verdsettes av milliarder kroner

Meninger

Skrevet av Hans Olav Lund

Jeg sitter hjemme på altanen på Mølleråsen 22 på Hovin, og nyter kveldssola som lyser på østsida.

En jevn dur høres fra E6 der, med unntak av de som “gir gass” og lager lyder som gjør vondt i ørene. Hva om ny E6 kommer mye nærmere, og med bru på skrå over gjelet, og med 110 fart? Det ødelegger gård og heimer i et stort boligfelt.

Jeg er klar over at uansett hvor ny E6 tvinger seg frem i dalbunnen, skaper det gråt og fortvilelse for berørte parter. En må bare håpe at Gaulfossgjelet må bli fredet og betraktet som et “hellig sted”, og som ikke kan verdsettes av milliarder kroner.