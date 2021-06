Meninger

Innlegg skrevet av Eldbjørg Engan

Vi gikk oss en tur på Melhus kirkegård i den fine sommerkvelden 31 mai. Besøkte kjente og kjære familiegravsteder,og beundret mye fin beplantning.

Men vi gremmes over at så mange «glemmer» å hente hjem flaggene etter 17. mai-pyntingen! Synes det er respektløst, både for flagget og for de døde.