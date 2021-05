Vi må snakke med ungdommen om alkohol

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Marianne Gustavsson, ruskonsulent i Melhus kommune og Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til

Solen henger på sitt høyeste og ungdommen springer ut – de er klare for en ny og bedre vår. Etter et langt og vanskelig år med avlyste fester, hjemmeundervisning og lite sosial kontakt er lengselen etter å treffe venner stor.

Som forelder kjenner du nok på gleden over å se tenåringen din smile og le, og unner dem å løpe ut for å oppleve verden. Men du kjenner kanskje også på en indre uro, og en stemme som sier «tenk om noe alvorlig skjer».

Faren for at noe alvorlig skal skje, er dessverre til stede. Mange tenåringer kommer til å prøve alkohol for første gang denne våren, og når ungdom drikker alkohol øker risikoen for ulykker, vold og overgrep. Ungdom og alkohol er kort sagt en farlig cocktail.

For at våren skal bli en trygg og god opplevelse for ungdommen, bør dere snakke sammen om alkohol. I en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Av-og-til i 2020 oppgir en av ti ungdommer at de ikke vet om foreldrene har klare regler for hva som er lov eller ikke når det gjelder å drikke alkohol, og tre av ti sier at foreldrene ikke har noen klare regler. Mange voksne tenker nok at det de sier ikke har noen betydning, men forskning viser faktisk at ungdommen hører mest på foreldrene sine når det kommer til alkohol.

Du er viktig for å skape en trygg ungdomstid for ditt barn, og derfor er det lurt å sette tydelige grenser for hva som er greit og ikke greit når det gjelder alkohol. En kjip forelder, er en god forelder.

Derfor har vi noen råd til deg som er tenåringsforelder:

1. Snakk med ungdommen om alkohol. Hvis dere har hatt gode samtaler om de negative konsekvensene av å drikke alkohol, blir det lettere for dem å stå imot drikkepress. Mange ungdommer drikker for å bli sosialt akseptert og for å være en del av fellesskapet, og da kan det være fint å ha en streng forelder å skylde på.

2. Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Forskning viser at i familier med klare regler om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig enn sine jevnaldrende.

3. Ikke send med alkohol på fest. Det er en myte at du da har oversikt over hva og hvor mye tenåringen vil drikke i løpet av kvelden. Ungdommen drikker riktignok det de får av sine foreldre – men ofte kommer det i tillegg til alkoholen de får fra andre ungdommer på festen.

4. Allier dere med andre foreldre. Snakk om hvilke regler dere vil at skal gjelde for ungdommene i deres klasse eller nærmiljø.

5. Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når tenåringen din ringer – selv om det er midt på natta.