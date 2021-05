Kan man bygge vei med linjal?

Meninger

Innlegg skrevet av Odd A. Grønvik

Det er noe med det.

De fleste bygder og byer har et signaturlanskap, signaturbygg eller berømte nålevende eller historiske personer de er stolte av, og som er kjent i vid omkrets.

På Hovin er vi så heldige å ha minst to slike særpregede landskap: Nordtømmes-terassene, som var beskrevet i geografiboka mi på skolen, og Gaulfossen. Utallige logoer og illustrasjoner av fossen med tvillingbruene er brukt på brevark, forsider av program, t-skjorter fra Kulturfestivalen m.m. her i bygda – bilder og tegninger av vårt signaturlandskap.

Nyoppdaget bergkunst/helleristninger midt inne i Gaulfossgjelet, som enda ikke er ferdig utforsket, peker mot at dette landskapet har fascinert folk også i forhistorisk tid.

Dette er det ingen som kan ta seg til rette og ødelegge, skulle en tro.

Imidlertid: Midt over dette signaturlandskapet og faktisk like over bergkunstfeltet, ønsker «Nye Veier» å sprenge ut en motorvei. Dette er en såkalt «optimalisert» veilinje som på dramatisk vis bryter med den allerede demokratisk vedtatte reguleringsplanen, og som folk etter mange års behandling og vedtak i kommunestyret har forsonet seg med. I tilegg er det fare for at det settes norgesrekord i lengde og høyde på veifylling videre nordover. Dette kunstige «fjellet» i dalbotnen blir i tilfelle det nye og dominerende trekket i landskapet mellom Lundamo og Hovin.

Da har jeg enda ikke nevnt at 25-30 store og små innbyggere mister heimen sin, i tillegg til de mange som har måttet vike for den «gamle» og omforente veilinja, kanskje til fånyttes. Det er ikke så mange igjen som driver gård som hovednæring her i bygda, men Rønningen gård blir bokstavelig talt også i veien. Den største bedrifta i bygda med tiltrengte arbeidsplasser, XL-Bygg, må også finne seg et annet sted å være. Som om dette ikke var nok, er den nye «optimaliserte» veilinja til Nye Veier klint helt inntil og delvis ført gjennom det overlegent største boligfeltet i bygda med alle de ulempene dette medfører.

Dette gjøres bl.a. fordi farten skal være 110 km/t der det er mulig.

Det som har skjedd de siste åra, er at Nye Veier flere steder i landet har støtt på lokalmiljøer som har protestert kraftig mot unødvendige natur-ødeleggelser ved å bygge motorvei for 110 km/t med linjal . Det bør tvert imot være mest logisk at kartet og veien innretter seg etter terrenget – ikke omvendt. Trygg Trafikk har også gått ut mot dette og er kritisk til «stor fart–politikken», som de har dokumentert, gir flere ulykker.

Det er ikke sikkert at den nåværende, ganske kjepphøye 110-politikken vil stå seg i lengden, når det viser seg å bli for mange lik i lasten. En bør merke seg at det partiet som tydeligst har predikert «110 i hele landet», gjør det ganske dårlig på meningsmålingene for tida. Det kan hende at de partiene både sentralt og lokalt, som samler seg om en god,- men mer nøktern veipolitikk, kan tjene på det. Det er mange som mener at fylkesveier og lokalveier gjerne kunne fått litt av 110 km/t - motorveipotten.

Da blir det kanskje ikke så mange snorer å klippe i Dagsrevyen, men som sagt og tenkt: I landet av fjell, fjord og dal er man gal, når man prøver å bygge vei med linjal.