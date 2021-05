MDG, hvor mange barn skal dere drepe i trafikken hvert år?

Meninger

Frode Stenmo

Viser til artikkel i VG om alle veiprosjektene dere vil skrinlegge. I artikkelen har dere valgt å skrinlegge E6 fra Kvål til Gyllan.

Har dere noen gang vært her? Det tror jeg ikke. Det er livsfarlig for skolebarn som må krysse E6 for å ta buss til/fra skolen.

Togstasjonene ligger også på motsatt side av E6 i forhold til der folk bor. Det er farlig også for "harde" trafikanter.

Flere har dødd og blitt lemlestet. Det er alvorlige ulykker flere ganger i året. Det gjelder hele strekningen.

Selv med fartsgrense 50 km/t så kjører tungtransporten mellom 70 og 90 km/t. Jeg har selv ligget bak tungtransport, så jeg vet.

Hvor mange barn skal dere drepe i trafikken hvert år? Dere får aldri i livet vekk all tungtransporten langs veien her. Dere får ikke redusert den en gang.

Det dør årlig folk langs denne strekningen. Heldigvis bygges det ny vei forbi Kvål. Det MÅ det gjøres forbi Ler og Lundamo også.

Ellers så skal jeg love dere at ingen - INGEN - med barn her i området vil gi dere en stemme (tvert imot).

Om vinteren er det rett som det er at det ligger tungtransport uti grøfta. Det var planlagt og stukket ut ny veitrasé da jeg var barn for 45-50 år siden. Vi vil at barna våre skal ferdes trygt langs og over veien.

Hilsen en som faktisk er glad i barna sine.

