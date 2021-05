Nye Veier har svært tvilsomme veitrasé-alternativer å arbeide etter

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Bjørn Ree, lokal laksefisker gjennom 50 år

Nye Veier forteller i digitalt folkemøte den 29. april: «Hvis det skal bli ny bru over Gaula ved Sandbrauta – Røskaft, må elvebunnen styrkes med betydelige inngrep på grunn av grunnforholdene».

Spørsmålet er hvor godt og omfattende faglig fundert disse planene er.

E6 Hovin: - Vi har vurdert flere alternativer Prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier forteller hvorfor E6-brua er tegnet inn over Gaulfossen og ikke et annet sted.

De som kjenner elva gjennom årstidene, vet at nettopp området fra og med Gaulfossen og nedover til grensen mot Grinde gård har elvebunn med riktig og godt etablert stein-, grus- og sand-sammensetning, slik naturen har ment den skal være. Slik er det et viktig område for stabilitet og optimale gyteforhold for laks og sjøørret.

Sjøørreten er truet, og det det forbud mot å fiske etter den i elva. Laksen er under press av menneskelig aktivitet, og sportsfisket etter laksen reguleres etter stadig strengere regler.

Slik sier det seg selv, at å sette i gang med anleggsarbeider midt i elva er stikk i strid med hva det nasjonale vernet av fisk og elv er ment å være. Begge veitrasé-alternativene som Nye Veier nå arbeider etter, må betraktes som svært tvilsomme som følge av vernestatusen som Gaula og livet i og rundt den har.

50-75 eiendommer er direkte berørt av ny E6 Eiendommer for 23 millioner kroner er innløst til kanskje ingen nytte, og temperaturen rundt ny E6-linje er stor.

Rent, uberørt rennende vann og terrenget som det renner i, er en gave for mennesker og alt liv. Rennende vann har i seg selv egenskaper som er vanskelig å forstå, men som vi alle kan få dypere innsikt i ved å lese om «det levende vannet» i nedtegnelsene og forskningsarbeidene til den østerrikske forstmannen Viktor Schauberger (Søk Victor Schauberger på nettet for litteratur).

Rennende vann er som en levende organisme og det renner i spiral. Når vannets frie bevegelse blir hemmet eller forstyrret der det renner, skjer det fort dramatiske endringer. Hvis ikke elvevannet selv kan få lage sine svinger i landskapet slik det har som en iboende kraft, kan det få svært uheldige konsekvenser. Ved å lage kunstige sperrer for elvas frie utfoldelse begynner den å grave seg ned i bunnen av elveløpet og dramatisk tiltagende erosjon kan oppstå. Utretting og forbygninger i flatt landskap gir slapt vann, og det får dårligere egenskaper som livgivende vann. På flatlandet i det sentrale Europa har de forstått dette etter erfaring, og vannets frie bevegelse skal igjen få slippe til for å gi livskraft.

Betyr «god dialog» egentlig minst mulig medvirkning og innblanding? Selvsagt skal vi ha en akseptabel veistandard her i kommunen. Men veien må tilpasses omgivelsene og landskapet, ikke omvendt.

På grunn av store inngrep og steinuttak i Gaulas elveløp på 1980-tallet fra Fosslandet og opp til Langhølen på Hovin, har det vært nødvendig å foreta flere forbygningsarbeider på grunn av at elva har begynt å «grave», og dermed også underminere gamle forbygninger.

Det siste eksempelet er oppe ved Hagegjerdene sør for Hage bru. For å hindre elva i å forstyrre siste E6-utbygging på det smaleste partiet mot fast fjell der, ble det laget en ny steinsetting nede i elva. Dette har allerede nå ført til erosjon på Krogstad på vestsiden av elva slik at elvekanten vaskes vekk og leirbunnen kommer fram og faller ut i elva. Det observeres også tiltagende og alvorlige erosjons-problemer fra Støren og helt ned til Gaulfossen.

I de to utbyggingsalternativene som Nye Veier arbeider etter, ser en at disse i utgangspunktet er igangsatt av offentlige myndigheter uten den nødvendige innsikt eller forståelse for grunnleggende forutsetninger knyttet til elvens dynamikk og elveløpets økologi.