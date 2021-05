Nye Veier, gjør som fotballederne og ta til vettet! Det er ikke for sent å snu!

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Eigil Reitan

Mektige fotballedere og eiere, over store deler av Europa fikk nylig en utrolig idé om og slå seg sammen til en eksklusiv elite med formål og styre og overta alt som handlet om økonomi og penger!

Filosofi: Vi er store, vi er sterke, vi bestemmer! Men så skjedde det noe! Folket, fotballtilhengerne, grasrota, alle «Vi» våknet! Dette godtar vi ikke! Glem det! De mektige fotballederne tok fort til vettet, og skjønte en etter en hvor landet lå! Folket seiret!

Parallellen til Nye Veier og fremgangsmåten på Hovin med behandlingen av lokalsamfunnet i veiutbyggingssaken, er slående. I utgangspunktet lytter de ikke til noe som helst.

Bortimot 200 solid begrunnede motargumenter fra berørte parter er overlevert. Dette ble ikke akkurat betydelig vektlagt i et såkalt folkemøte, digitalt gjennomført, hvor «god dag mann økseskaft-svar», var vel regissert på Nye Veiers premisser.

Nye veier på ville veier! Litt ironisk kanskje, men faktisk er det nå blitt en sannhet.

Oppgitthet preget «grasrotas» oppfatning i etterkant. Det at et flott gårdsbruk i full drift «knuses», det at en arbeidsplass for 18-20 personer raderes vekk, det at mange hus, boliger og hjem, enda en gang, legges under bulldoseren, det at Gaulfossen og Gammelelva ødelegges, det vi får et monster av en fylling på 20 meters høyde i flere hundre meters lengde, gjør lite inntrykk på Nye Veier! Alt dette kom for dagen i en morgenstund, som lyn fra klar himmel!

«Vi kunne/burde kanskje gjort dette på en annen og bedre måte», uttales det i ettertid! Snakk om ydmykhet og arroganse!

Folkemeninga og grasrotas oppfatning lokalt, er i overveiende grad klar: Dette må ikke skje!

På toppen av det hele ligger en utarbeidet og godkjent plan/trasé, klar til bruk!

Tilbake til planlagt superliga i fotball: De mektige ledere og eiere skjønte at dette var dødfødt! Folket hadde sagt klart ifra!

Hva om Nye Veier lærte litt av det samme, hva med litt ydmykhet, hva med å lytte til folket!

Det er ikke for sent å snu!