Går berserk med høytrykksspyleren

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Ann Tove Buklev

Kjære utleiere av private boliger

Nå står en ny sommer for døren, og vi alle liker å være ute og nyte godværet. Naturlig følger oppgaver som å gjøre rent i og utenfor hus, på verandaer og uteområder. Trykkspylere har de fleste huseiere, og bruker disse flittig i vårrengjøringen av terrasser og verandaer.

Har dere tanker for at dere har mennesker som bor i de utleide leilighetene, ofte i sokler, når dere går berserk med disse høytrykksspylerne? Det er uteområder som ofte følger med leieforhold, hvor leietakere har sine private utemøbler og utstyr. Disse har også pyntet til fine utedager med puter i stoler og sofaer, duker og blomsterarrangement.

Disse ofte beskjedne uteplassene man har med i leieforhold, brukes også til å sette ut klesstativ med vasket tøy til tørk. Det er lite trivelig når huseiere kaster gulvmatter og støvete pledd, rister og lufter disse rett over hodene på en og over ren klesvask til tørk. Kaster ut rester av gammel kaffe og røyksneiper.

Selv har jeg opplevd å måtte rømme inn, mens jeg har sittet med kaffekoppen og strikketøyet og kost meg ute. På grunn av hensynsløs atferd med gulvteppe som plutselig ble slengt over verandakant, uten forvarsel, så støv og møkkskya stod rundt ørene. Rett inn i dusjen pga hensynsløs atferd av en utleier.

Har bodd flere plasser, så det kobles ikke personlig til noen. Det er et gjentakende problem denne hensynsløse atferden blant mange utleiere. Har selv ved et par anledninger som leietaker opplevd å få uteplass som har vært med i leieforhold nedslammet av trykkspyling av utleiere som bor over.

Forstår dere ikke at møkkvannet deres søler veldig til og slammer ned hos de som bor under? Eller mener dere at det er i deres rett å handle så hensynsløst av den grunn dere er huseiere? Snakk med leietakerne før dere gjør slik! Og tilby dere å spyle også der, når dere har forårsaket så mye svineri på deres uteplasser.

Både uteområde og de personlige eiendeler til leiektakere blir slammet ned og ofte ødelagt, og man bruker dager på å få det rent igjen, om man i hele tatt får satt det i stand igjen etter slikt søl, når man aldri vet når denne aktiviteten tar til. Det er en slik uforstand og hensynsløs atferd i noen tilfeller at man blir helt satt ut.

Jeg er lite for tvang her i samfunnet. Men jeg håper det kommer inn krav i regler for utleie av boliger, om at huseiere er nødt å gjennom gå tilrettelagte kurs så de lærer om hensyn de bør ta overfor mennesker de leier ut bolig til.

I boligblokker og borettslag har man gjerne borettslagsregler som alle må følge. Det er for at nettopp mennesker skal være nødt å ta hensyn til hverandre, på slik måte at man kan leve og bo sammen uten konflikter. Har man leietakere, så kan man ikke ture frem som om at det er kun de selv som bor i boligene og bruker uteområdene.

Med dette håper jeg at mange utleiere av private boliger i Melhus omegn går litt i seg selv, og begynner å ta litt mer hensyn når de leier ut deler av boligene sine. Det er ikke hyggelig for leietakere å måtte gå til huseierne og oppdra dem i normal folkeskikk og hensynsfull atferd. Med dette håper jeg at jeg har lettet byrdene for mange leietakere i Melhus omegn i så måte. God sommer!