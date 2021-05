Vi trenger ikke vurderingsplikt eller kartleggingsplikt for å heve kvaliteten i barnehagene

Meninger

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Utdanningsforbundet Melhus

Barnehagesektoren har både i 2016 og i 2020 vært nødt til å si klart ifra at vi ikke trenger en lovpålagt vurderings- eller kartleggingsplikt på at vi gjør jobben vår.

Rammeplanen setter krav til at barnegruppas og enkeltbarnets allsidige utvikling skal vurderes, og at det skal dokumenteres når personalet finner det nødvendig ut fra en faglig vurdering.

Vi kan ikke heve kvaliteten på barnehagene eller kompetansen til personalet ved en pålagt vurdering eller kartlegging av enkeltbarn i barnehagen.

FAFO-rapporten «Tidsbruk i barnehage» (Haakestad et al, 2015) viser til at omtrent 50 prosent av styrerne allerede i 2015 mener at de har så mange administrative oppgaver at det går utover muligheten for å følge opp personalet. Vi trenger ikke da en lovpålagt plikt til enda mer rapportering, vurdering og kartlegging som fagfolk ikke vurderer som nødvendig.

Barnehagesektoren har et stadig høyere utdanningsnivå, stadig høyere andel pedagoger og stadig økende kompetanse.

Vi har altså mye av grunnlaget for å heve kvaliteten og kompetansen i barnehagene, nå trenger vi bare nok ansatte til at vi skal få kunne realisert det!