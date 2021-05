Stadig stigende bussvegring

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Skrevet av Solveig Tofte

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne.

Men foranledningen for det som nok vil bli et irritert hjertesukk, er at min datter nylig fikk et gebyr fra AtB, for manglende billett på bussen. Dette til tross for at hun la frem et gyldig skolekort ved kontroll.

Hun reiser til vanlig fra Melhus skysstasjon til City Syd E6 – og tilbake – da hun går på skole på Tiller. Siden fremdørene på bussene er stengt på grunn av smittefare, og AtB av en eller annen grunn har fjernet kortskannerne sine ved bakdørene på bussene, skanner hun faktisk nesten aldri busskortet sitt. Denne aktuelle dagen sluttet hun tidligere enn vanlig på skolen, og kom småjoggende mot Tillerterminalen (bussen går derfra til Melhus midt på dagen), og så bussen stå og vente på busstoppet. Hun jogget rett inn på bussen, og satte seg ganske fornøyd ned på et sete i det bussen kjørte, siden hun hadde måttet vente i en time på neste buss, om hun ikke hadde rukket denne.

I neste øyeblikk reiser det seg en myndig, voksen mann og bedyrer at det er billettkontroll. Min datter viser frem kortet sitt, og tenker at dette er i boks.

Men det er det altså ikke.

Tillerterminalen er nemlig et metrobusstopp, hvor det står kortskannere på bussholdeplassen, kan mannen opplyse, og hvis du går på bussen på et metrobusstopp, da må kortet skannes før du går om bord på bussen.

Kontrolløren fremsto ikke akkurat som verken imøtekommende, fleksibel eller spesielt hyggelig, og konstaterte at «dette kortet var det lenge siden hadde vært skannet!»

Det blir gjerne sånn, når man reiser mellom Melhus skysstasjon og City Syd E6.

Men akkurat denne dagen, på denne plassen, burde hun altså ha visst at hun måtte skanne kortet på bussholdeplassen. Det faktum at hun viste frem kortet og forklarte hele saken, hjalp ikke i det hele tatt. Vi klagde skriftlig, og AtB henviste i en e-post på godt over 1000 ord (!) til transportvedtekter, informasjon som er sendt til skolene og unntak som er gjort i forbindelse med covid-19, som delvis slår hverandre i hjel, men som altså koker ned til dette:

Selv med gyldig skolekort må du til enhver tid sørge for å vite om du går på bussen på en metrobussholdeplass eller en vanlig bussholdeplass, for fra en vanlig bussholdeplass er det helt ok ikke å skanne kortet sitt, men fra en metrobussholdeplass medfører det en tusenlapp i gebyr.

Jeg skjønner at AtB vil ta folk som sniker på bussen, men går dere virkelig inn for å tape omdømmekonkurransen like mye hvert år? Er skjønn og fleksibilitet for mye for langt? Eller i det minste et forståelig system, brukervennlige løsninger (for alle), og kanskje til og med kontrollører som er oppdratt til å være gode ambassadører for bedriften?

Jeg svarte AtB med en e-post, og spurte om de har fått inntrykk av at for eksempel eldre reisende begynner å kvie seg for å ta buss på grunn av billett-terroren de bedriver. Jeg har så langt ikke fått noe svar.

Men vi skal betale bota, vi.

Jentungen gleder seg til hun får førerkort.