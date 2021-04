Om identitet og estetikk på Hovin

Meninger

Dette er et debattinnlegg.

Innlegg skrevet av "Observatøren"

Rundt 1920 ble det bygget en klassisk utseende steinbru i øvre del av Gaulfossen. Det var flere gode grunner til at den ble plassert der. Fast fjell på begge sider av elva som naturens eget fundament, og kortest mulig spenn for brua.

Likevel ble denne standardiserte bruløsningen av sin tid, med granittblokker som ytre, og betong som kjerne, det 3. lengste bruspennet av sitt slag i Norge.

Samme løsning ble benyttet da jernbanebrua ble bygget over Gaulfossens utløp. Granittblokk mot granittblokk med fundament på berg i klassisk aquadukt- eleganse, her over naturens dramatiske skjønnhet.

Det hører med til denne mellomkrigshistorien at det lengste bruspennet av denne typen i Norge ble fredet av Riksantikvaren. Det må tilføyes at bruene over Gaulfossen virkelig ikke står tilbake for de to Skodjebruene som ble fredet.

Den estetiske tragedien for Gaulfossbruene skjedde på 1980-tallet da en ny bru for biltrafikken ble bygget side om side med den gamle brua i fossens øvre del.

Både byggingen av brua på 1980-tallet, og det nye forslaget fra Nye Veier for motorvei på skrå gjennom Gaulfossgjelet, viser i sin gru at alle estetikkens verdier er forlatt. Se bare på pilaren i 80-tallsbrua som ble plassert 1/3 ut i gammelbrua sitt åpne bruspenn, - for sikkert å spare noen kroner på stål og betong. For en skam.

Læren om skjønnheten og hensynet til de myke verdier teller ikke når de lange linjer planlegges nå til dags. Ingeniørene og avgjørende myndigheter bærer tydeligvis ikke med seg lærdommen som en gang var så viktig i samfunnet vårt; estetikken, «Læren om skjønnheten». Hvor er hensynet til det vakre som gjør Hovin til noe for seg selv?

Hovin har Gaulfossen med sine vakre verneverdige brukonstruksjoner i sitt unike topografiske miljø, samt bygdetunet som historien over bonde- og håndverkersamfunnet. Det er det som gir Hovin en vesentlig merverdi som sted og destinasjon.

Så får man kastet i fanget at Nye Veier skal sprenge vekk det høyeste bergpartiet i fossegjelet rett nedenfor bygdetunet, slik at en 23 meter bred motorvei, altså et gigantisk tak skal etableres over Gaulfossgjelet midt mellom de gamle broene. Igjen, for en skam. Det er mye mer enn hva som kan tåles.

Betyr «god dialog» egentlig minst mulig medvirkning og innblanding? Selvsagt skal vi ha en akseptabel veistandard her i kommunen. Men veien må tilpasses omgivelsene og landskapet, ikke omvendt.