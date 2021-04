Ny E6 over Gaulfossen gir færre bruer over Gaula?

Meninger

Ingvar Ree

Har gjentatte ganger lest i lokalavisene at Nye Veier hevder at ei bru over Gaulfossen gir færre kryssinger av Gaula. Dette må være feil!

Spørsmålet er om vi vil ofre Gaulfossgjelet for å få ei kortere bru enn den som er planlagt ved Sandbrauta/Røskaft søndre.

Den foreslåtte traseen på Hovin vil nødvendigvis kreve bruer over Gaua og Gammelelva ved Rønningen med de kostnader det medfører - om det er bare penger det gjelder.