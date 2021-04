Ny E6-trasé: Om å tale makta midt imot

Meninger

Innlegg skrevet av Tor Ole Ree

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. (Nye Veier AS på selskapets nettsider).

Eva Nordlund, kommentator i Nationen, bruker 16. november 2020 disse formuleringene: «Demokratiet dyttes bort for å få fram nye veier så raskt og billig som mulig. Nye Veier AS har den fordelen at de skal bygge «mest mulig vei for pengene», og ikke stå til ansvar overfor velgerne – for alt fra nedbygging av matjord til naturmangfold og vernede kulturlandskap.

Det er fortsatt ordførerne og kommunepolitikerne som må stå til ansvar, fordi de fortsatt har en lillefinger med i prosessen.»

Så noen måneder senere, 1. mars 2021. Som lyn fra klar himmel får hovinsbygg en ny trasé slengt i fanget.

Nye Veier jager på for å få et planprogram vedtatt i løpet av uker.

Neste etappe er detaljregulering og konsekvensutredning i hui og hast før et forventet klarsignal fra kommunepolitikerne. Da er alt klappet og klart til å gå løs på gård og grunn, flere hjem, nærmiljø, naturmangfold, biotoper og et karakteristisk landskap i Gauldalen. I Sagabygda!

Var det noen som sa «minus kostnad?»

Jeg vil fortsatt skue nedover en våryr elv gjennom Gaulfossen - uten at betongen henger over panoramaet. Sangen fra fortiden - framskrittet over Gaulfossen Jeg håper jeg slipper å leve på minnene om den vakre fuglesangen fra elveskogen. En sang også framtiden må få ta del i.

Det er er prinsipp i norsk demokrati: Den enkelte og grupper har rett til å kunne delta i, og påvirke, utrednings- og beslutningsprosesser. Ja, det er helt sentralt for å fremme helse, trivsel og tilhørighet.

Nye Veiers lansering av ny trasé var katastrofal og respektløs. Planene er vanvidd selv om de velsignes av samferdselsministeren i klimaets navn.

Til sjuende og sist blir det kommunestyrerepresentantene som må stå imot og vise til traseen som ble vedtatt allerede i 2016.

Spørsmålet er om de har mot til snakke makta midt imot, slik Rolv Hallvardson på Lynge gjorde mot den den danske lensherren og før ham Asbjørn fra Medalhus i den stolte sagatid.

Vi er mange med et hjerte for Hovin og Gauldalen som hjelper de folkevalgte fram.

