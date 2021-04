Når uhellet er ute

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Marianne Fossum

Må si jeg stiller meg uforstående til at politiet kan uttale seg på Twitter om at det ikke er personskade 1 time og 23 minutter etter at det er meldt om en utforkjøring ca. 8 mil fra St. Olavs.

Føreren av bilen ble sendt til sykehuset i ambulanse og ble der over natten.

Føreren var uheldig og skled av veien på svært glatt føre, og havnet utfor en liten skråning, noe som førte til at bilen gikk rundt og havnet på taket. Ikke på grunn av fart, men fordi det var svært glatt på stedet.

Selv om vedkommende kom seg ut av bilen og virket kun litt forslått, så kunne det ha vært indre skader som ingen kunne sett...

Bergingsmannskapet og andre bilister som ankom stedet etter uhellet bemerket også at det var svært glatt der.

Det er enda mer uforståelig at samme dag som uhellet skjedde, blir det meldt på Twitter at fører er anmeldt for brudd på veitrafikkloven § 3, og førerkort er inndratt, slik at det kommer i avisen før sjåføren selv har fått vite at han er anmeldt.

Han hører ikke noe mer før han får et forelegg i posten. Det er kun snakket med føreren etter at politiet ankom rett etter uhellet, så han fikk aldri muligheten til å forklare seg etter han kom ut fra sykehuset. Politiet baserer seg altså på et avhør rett etter uhellet skjedde.

Det er sterkt kritikkverdig at avhør gjennomføres rett etter at sjåføren rullet rundt med bilen. Han var oppskaket og forvirret etter uhellet.

Sjåføren burde helt klart ha fått anledning til å forklare seg på nytt med advokat til stede etter at han kom ut fra sykehuset.

Dette oppfattes som maktmisbruk fra politiets side.

Det ble skrevet at forelegget kunne bli høyere, og tiden uten førerkort kunne bli lengre om han ikke godtok forelegget. Dette føltes som et trusselbrev, og føreren fikk 5 dager på å bestemme seg om å godta eller ikke. Da han var fryktelig usikker og redd for at straffen skulle bli større, følte han seg egentlig presset til å godta.

Det er snakk om et uhell, uten vitner til stede da utforkjøringen fant sted. Politiet kommer fram til at det er uvettig kjøring til tross for at det bemerkes av flere at det er svært glatt på stedet...

Det er fortsatt ikke snakk om uvettig kjøring som årsak til denne utforkjøringen. Det er bare noe politiet har bestemt.

Det er en forskjell på uvettig kjøring og det å være uheldig. Her har sjåføren vært veldig uheldig, da det i en sving plutselig var ekstremt mye glattere enn resten av veien...

Så får vi bare krysse fingrene, vi som kjører rundt på dårlige vinterveier, og håpe vi ikke er uheldige.

