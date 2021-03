Unødvendig strenge koronatiltak

Meninger

Denne uken kom det nye nasjonale koronatiltak, som skal vare til over påske. Bakgrunnen er at smitten øker nasjonalt, at viruset er mer smittsomt og at flere blir syke. Fram til 12. april blir det blant annet forbudt med skjenking av alkohol, en rekke underholdningstilbud må stenge, og på arrangementer innendørs er det tillatt maksimalt 20 personer. Det er også anbefalt at vi begrenser den sosiale kontakten mest mulig og at vi har maksimalt to gjester på besøk.