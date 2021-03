Taxi i Melhus kommune

Meninger

Innlegg skrevet av Nina Rogneslien

Hvorfor er det umulig å bestille drosje etter kl. 20 i Melhus kommune?

Skulle på ny ta taxi innad i kommunen og ringte for å bestille. Får da til svar at det ikke er taxi tilgjengelig etter kl. 20. Spurte om de var ute på oppdrag, noe som ble bekreftet at de ikke var, så de kunne ikke tilby skyss.

Hvordan stiller kommunens politikere seg til en slik situasjon? Ikke noe kollektivt og heller ikke drosje? Det er jo å oppfordre til piratkjøring.

Godt det finnes god taxiservice i nabokommunen Midtre Gauldal, så hjem kommer en seg.

Men dårlig holdning og service i Melhus!!