Takk til våre abonnenter!

Meninger

Trønderbladet er en av de store opplagsvinnerne i Trøndelag i fjor. Vi økte opplaget vårt med 10 prosent, fra 4.404 til 4.846. I prosent er dette den nest største økningen i hele Trøndelag, kun slått av OPP som i løpet av fjoråret startet med en abonnementsløsning også på nett. Etter mange år med tilbakegang, snudde det for oss sommeren 2018. Etter det har vi fått flere og flere abonnenter.

Dette er noe vi gleder oss stort over, og er veldig stolte av. For dette har ikke skjedd av seg selv. Veksten viser oss at vi har gjort mye riktig, og det inspirerer til å fortsette arbeidet. Hvis vi tar en liten analyse av nettavisa vår, ser vi at det er nyheter som leserne er aller mest opptatt av. Selvsagt hendelser som ulykker og branner, men også saker om skoler og helsevesenet er det mange som er interesserte i. Vi analyserer lesertallene nøye, og prioriterer å skrive mer om det leserne har vist oss at de er aller mest interessert i.

Vi ser også at artikler fra næringslivet er svært populære. Derfor er det ekstra gledelig at fjorårets nyvinning var et samarbeid om nettopp næringsliv. Ti aviser utveksler nå artikler om næringsliv, og på MN24.no får Trønderbladets abonnenter lese saker fra hele Trøndelag.

Veksten til Trønbderbladet og alle andre kommer selvsagt digitalt. Nesten halvparten av abonnentene våre leser oss bare digitalt. Denne utviklingen rammer de avisene som kun har papiravis, for eksempel Gaula og Gauldalsposten. Våre gode kolleger og konkurrenter kjemper dessverre en tøff kamp mot samfunnsutviklingen.

De norske nettavisene hadde for inntil noen få år siden de aller fleste artiklene gratis og tilgjengelige for alle. Dette har vi ikke råd til lenger. Etter hvert som konkurransen om annonsekronene er hardere, er det abonnentene som i økende grad holder liv i Trønderbladet og de fleste andre aviser i Norge. Heldigvis er det økende forståelse for at vi ikke kan gi bort vårt arbeid gratis, på samme måte som frisører og advokater også tar seg betalt. Jeg har aldri helt forstått de som forventer at nyheter på nett skal være gratis, det er jo ikke slik at papiravisene har vært gratis. Så tusen takk til alle dere som abonnerer på Trønderbladet, dere sørger for at vi kan levere nyheter om lokalsamfunnet vårt.