Sangen fra fortiden - framskrittet over Gaulfossen

Sommeren 1973. Jeg er på ekspedisjon ved Gaula. Inne i den tette elveskogen mister jeg nesten retningssansen. Jeg leter etter noe spesielt, en sjelden sanger. Denne julidagen i mine ubekymret barndoms år finner jeg fuglen med den vakre sangen. Den flyr av reiret, et par meter oppe i ei or. Jeg «stangklatrer» for å komme opp og kikker ned på reiret. Der ligger 4–5 lyst rosa egg med rødsvarte flekker. Jeg tenker på Sverre M. Fjeldstad, han som på tv alltid fikk naturen til å fremstå som et eventyr.

Nye veier på ville veier! Litt ironisk kanskje, men faktisk er det nå blitt en sannhet.

Rart å tenke på. Der jeg fant gulsanger-reiret planlegges det firefelts motorvei. For meg blir symbolikken med ett så altfor tydelig og brutal. Argumentene om at den nye veitraseen foreslås for å spare klima blir i beste fall bare underlig.

Jeg var mye i elveskogen og fant også reiret til stjertmeis. Det trolske, litt mystiske reiret lå i ei greinklype av ei bjørk og var bygget av mose, lav, spindelvev og bjørkefrynser.

På vei hjem etter disse små ekspedisjonene for snart 50 år siden, passerte jeg gården Rønningen. Barndomshjemmet til fotballtreneren jeg hadde som småguttespiller. Det var staute brødre som bodde i Rønningen. Jeg glemmer aldri at Svein, som tok over gårdsdrifta, ga meg 50 kroner etter en dag som potetplukker. Det er lenge siden nå. Hvem bryr seg om hva jeg har å fortelle, hvem bryr seg om gårdshistorien når framskrittet kommer i 110?

Hvem bryr seg om at Henrik Knutsen Krogstad kjøpte gården i Klokkerrønningen i 1868? Eller om omgangsskolen som var her? Det er plass til mye i historiens skraphaug når vi skal opp og fram.

Går jeg videre etter den planlagte traseen, kommer jeg til huset der Karl S. Krogstad bodde. Jeg var ofte på besøk hos Karl. Han syntes det var så trivelig å få besøk av barn, ungkar som han var hele livet. På sine gamledager samlet han sine mange små og litt større historier i boka «Så mangt å minnes». Fortellingene kommer i et helt nytt lys nå, som diktet om prokurator Møller - hvor navnet Mølleråsen har sitt opphav fra. Sporene etter Karl skal også bli valset ned for å optimalisere framtida.

Jeg forsetter etter den nye traséen og passerer huset som maskinkjører Pål Kvåle bygde i 70-årene. Bort med det også, pluss noen bygd i nyere tid innunder Jensrønningen.

På min ferd har jeg kommet ut på kanten til fossberget, og ser ned i gjelet. Det var her jeg fant sisselrot som smakte lakris, gratis godteri i naturen!

Jeg sliter med tanken på at det skal komme ei bred bru her. I sjelen føler jeg at Gaulfossen og naturen rundt er ukrenkelig.

Da jeg i 2000 besøkte Australia, kom jeg inn til Uluru. Den gangen tok tilreisende seg opp på toppen av det karakteristiske, røde fjellet. Jeg likte ikke det jeg så. Jeg ble fortalt at aboriginerne mener at fjellet er hellig. De ble til slutt hørt. I 2019 ble det forbudt å klatre opp på Uluru.

Tilbake til Hovin er jeg kommet til veis ende på min ferd etter Nye Veiers trasé inn i framtiden. På andre siden av Gaulfossen, ved Fosskrysset skal piskan dausen Byggvaren også være nødt til å pakke koffert og sekk.

Jeg tenker på den gangen jeg arbeidet på Midttømme trelasten på tidlig 80-tall. Da var det ny E6-bygging på gang, og vi måtte etter hvert bare godta at elevskoger og elveører forsvant.

Men at jeg skulle få oppleve ny veibygging to ganger gjennom min vakre, barndoms bygd, er helt ubegripelig. Denne gangen blir jeg overkjørt en gang for alle - om ikke sambygdinger står opp mot vanviddet.

Jeg stopper opp på Gaulfossbrua og tenker. Jeg vil fortsatt skue nedover en våryr elv gjennom Gaulfossen - uten at betongen henger over panoramaet. Jeg håper jeg slipper å leve på minnene om den vakre fuglesangen fra elveskogen. En sang også framtiden må få ta del i.

