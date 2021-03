Barn og ungdom skal skjermes, ikke glemmes

Meninger

Innlegg skrevet av mamma og pappa til ensom tenåring

Barn og ungdom skal skjermes fra de strengeste smitteverntiltakene. Barn som deltar på organisert idrett, skal få møte venner og fylle på med positive opplevelser. For at vi skal trives og ha det bra er det viktig å møte jevnaldrende, løpe, le, mestre og feile sammen.

Men hva med de som faller utenfor det organiserte? De som av ulike grunner ikke kan delta i lagidrett eller annen aktivitet. De som ofte opplever at de faller utenfor ellers også. Hvor skal de dra for å møte jevnaldrende? Hvilke tiltak settes inn for å skjerme de? Når idrettshallene og svømmehallene kun slipper inn lag, kjenner de ekstra på det å ikke passe inn.

Dette er ikke et leserbrev for å undervurdere viktigheten av smitteverntiltak, men et hjertesukk i en tid der det så tydelig kommer frem forskjeller i samfunnet.

Der vi bor på Melhus, finnes det ingen aktivitetspark, en grønn lunge, en plass å gå til for å treffe jevnaldrende. En plass der du kan få påfyll av morsomme øyeblikk, noe å glede deg til, uten at det er organisert.

I 2012 ble det påbegynt en skatepark i sentrum. Barne- og ungdomskonsulenten foreslo den gang at område skulle bli islagt om vinteren og det kunne være sjakk og basse om sommeren. Naboene protesterte, og det endte med noen treningsapparat istedet.

Dette er ikke noe nytt behov som dukker opp nå, vi kan ikke skylde på korona. Det ble bare veldig sårt og tydelig i 2020, hvem som faller utenfor. Ta vare på disse barna også. Gi de omgivelser der de kan være med venner, uten at det er organisert. De trenger å høre til en plass. De trenger å løpe, le, mestre og feile sammen de også.

Det motsatte av tilhørlighet er ensomhet. De som føler seg ensomme og utelatt har større risiko for psykisk uhelse. Sunne kommuner delte et godt bilde. Med teksten «Skal vi lykkes med å fremme god psykisk helse og livskvalitet må vi løfte blikket fra enkeltindivid til omgivelser og samfunn»

Barn og ungdom skal skjermes, heter det. Ikke glemmes.